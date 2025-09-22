Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Cận cảnh các 'nút thắt' làm lỡ hẹn thông xe hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng

Anh Trọng

TPO - Dự án xây dựng hầm chui nút giao Giải Phóng - Kim Đồng (Hà Nội) được lên kế hoạch thông xe ngày 10/10/2025, nhưng do vướng nhiều khó khăn, đến nay mới hoàn thành hơn 70% khối lượng và phải lùi tiến độ sang quý I/2026.

tp-1.jpg
Dự án xây dựng hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng là dự án thành phần của tuyến đường Vành đai 2,5 có kế hoạch thông xe vào 10/10/2025 sau 3 năm thi công.
tp-3.jpg
Tuy nhiên đến nay dự án mới thi công được hơn 70% khối lượng và hạng mục hầm qua nút giao vẫn chưa xong. Ảnh chụp sáng 22/9/2025.
2.jpg
Nút thắt lớn nhất của dự án là chậm giải phóng mặt bằng, trong đó có đoạn đi qua ga Giáp Bát. Hiện nay dự án đang phải chấp nhận đào hầm bên dưới, còn đường ray và tàu chạy ở phía trên.
tp-4.jpg
Nút thắt tiếp theo là hạng mục đường dẫn lên xuống, kết nối với hầm ở hai bên đáng ra đã xong cả năm nay, nhưng hiện phía phường Định Công vẫn còn vướng nhiều nhà dân (mũi tên) nằm chắn ngang.
tp-5.jpg
Nút giao dự án đường Vành đai 2,5 với phố Định Công cũng đang bị án ngữ nhiều nhà dân.
tp-6.jpg
Công trình cầu vượt sông Lừ của dự án Vành đai 2,5 cũng đang nằm bất động nhiều năm nay.
tp-7.jpg
Trong khi cầu Định Công và cầu sắt tạm (mũi tên) vượt sông Lừ xuống cấp, nhưng đường dự án Vành đai 2 (dẫn đến hầm chui) và hạng mục cầu qua sông Lừ thi công nhiều năm vẫn chưa xong.
tp-8.jpg
Dự án đường Vành đai 2,5 đã hiện hình hài nhiều năm nay nhưng chưa thể thông xe vì đường và hầm chui thi công dang dở.

Đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội (chủ đầu tư dự án hầm chui) cho biết, nút thắt về mặt bằng và đường kết nối dự án hầm chui chưa xong, làm chậm tiến độ dự án. Hiện Ban và các nhà thầu đang khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hoàn thành công trình trong quý I/2026.

Anh Trọng
#hầm chui vành đai 2.5 #vành đai 2.3 #ban giao thông hà nội #nút gia giải phóng-kim đồng #hầm chui #thi công dự án

