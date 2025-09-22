Cận cảnh các 'nút thắt' làm lỡ hẹn thông xe hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng

Đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội (chủ đầu tư dự án hầm chui) cho biết, nút thắt về mặt bằng và đường kết nối dự án hầm chui chưa xong, làm chậm tiến độ dự án. Hiện Ban và các nhà thầu đang khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hoàn thành công trình trong quý I/2026.