Đồng Nai 'trảm' một nhà thầu ở dự án gần 2.600 tỷ

TPO - Chậm tiến độ nhiều hạng mục thi công án thành phần 3, Dự án đường vành đai 3 - TPHCM đoạn qua Đồng Nai, một nhà thầu bị thanh lý, điều chuyển khối lượng thi công cho nhà thầu khác.

Ngày 16/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai - chủ đầu tư dự án thành phần 3, Dự án đường vành đai 3 TPHCM đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có thông báo về việc điều chuyển khối lượng của nhà thầu phụ thi công chậm tiến độ tại gói thầu xây lắp số 26 thuộc dự án.

Một đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang thi công

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Hoàng Thành (nhà thầu phụ thi công gói thầu xây lắp số 26), phối hợp với tư vấn giám sát và nhà thầu chính rà soát, xác nhận khối lượng đã thi công. Đồng thời bàn giao lại mặt bằng để nhà thầu chính tiếp tục thực hiện. Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Hoàng Thành hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ theo quy định.

Đối với nhà thầu chính gói thầu xây lắp số 26 là Công ty cổ phần Tân Nam, căn cứ hợp đồng xây dựng đã ký và phụ lục hợp đồng, thu hồi toàn bộ phần khối lượng chưa thực hiện của nhà thầu phụ để triển khai thi công. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cũng yêu cầu nhà thầu chính phải lập lại đường găng tiến độ, bù lại thời gian chậm cho phần công việc thu hồi, đảm bảo hoàn thành thông xe kỹ thuật dự án trước ngày 19/12/2025.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, qua kiểm điểm tiến độ với các đơn vị liên quan thi công gói thầu xây lắp số 26, Dự án Thành phần 3, Dự án Đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, nhà thầu chính và đơn vị tư vấn giám sát đánh giá tiến độ thi công của nhà thầu phụ không đảm bảo tiến độ như: cam kết tập kết cấp phối đá; đắp đất nền đường trên 2 tuyến đường song hành; hạng mục cống hộp kỹ thuật, cống thoát nước ngang.

Dự án thành phần 3, Dự án đường vành đai 3 TPHCM đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 11km, tổng mức đầu tư gần 2.600 tỷ đồng. Dự án có 3 gói thầu xây lắp đang được triển khai thi công với giá trị tích lũy hiện đạt 871 tỷ đồng, đạt 47% giá trị hợp đồng đã ký, chậm 4,3% so với kế hoạch.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, dự án phải hoàn thành thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12/2025.

Ngoài Dự án thành phần 3, Dự án đường vành đai 3 TPHCM đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh kiểm điểm, đánh giá, điều chuyển khối lượng thi công của các nhà thầu chậm tiến độ tại Dự án thành phần 1 - Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.