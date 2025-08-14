Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Cao tốc trọng điểm trục ngang miền Tây chậm tiến độ

Nhật Huy
TPO - Đang thiếu gần 7 triệu m3 cát san lấp, nhiều gói thầu dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng bị chậm tiến độ, chỉ những cầu trên tuyến vượt kế hoạch. Dù tăng tốc thi công để bù tiến độ, chủ đầu tư, nhà thầu vẫn phải chờ các địa phương bổ sung nguồn cát san lấp nền đường.

Ngày 14/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP. Cần Thơ (Ban QLDA) - chủ đầu tư, cho biết hết tháng 7, 3 dự án thành phần (2, 3, 4) cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng. Nhiều hạng mục cầu đạt và vượt kế hoạch, nhưng phần tuyến chính vẫn chậm do thiếu cát san lấp.

img-7114.jpg
Thi công cầu Kinh Xáng (đoạn qua địa bàn TP. Cần Thơ).

Cụ thể, 3 dự án thành phần có 11 gói thầu xây lắp với tổng giá trị hợp đồng khoảng 19.902 tỷ đồng, tới hết tháng 7 đã thi công đạt hơn 8.267 tỷ đồng, đạt hơn 41,5%.

Trong đó, dự án thành phần 2 đạt hơn 40% khối lượng (vượt tiến độ 28 cầu), dự án 3 gần 46% khối lượng (vượt tiến độ 24 cầu), dự án 4 mới đạt hơn 39% (vượt tiến độ 42 cầu).

Toàn bộ các gói thầu của 3 dự án thành phần cần khoảng 21,1 triệu m3 cát, tới nay mới được cấp phép các mỏ trữ lượng hơn 14 triệu m3, đưa về công trường 5,6 triệu m3. Hiện dự án còn thiếu gần 6,94 triệu m3 (thiếu 1/3 tổng nhu cầu), cát về công trường cũng chậm, nên tiến độ thi công phần nền đường chậm theo.

Chủ đầu tư đang làm việc tìm nguồn cát phần thiếu với tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long.

Về đá xây dựng, tổng nhu cầu hơn 3,3 triệu m3, đã xác định nguồn hơn 1,6 triệu m3, số còn thiếu chủ đầu tư đang liên hệ các mỏ tại Đồng Nai và TPHCM để bổ sung.

img-7124-8696.jpg
Đến nay, khoảng 5,6 triệu m3 cát đã được khai thác và vận chuyển về phục vụ thi công các dự án thành phần 2, 3, 4, nhưng còn thiếu gần 7 triệu m3.

Hiện, các nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc thi công “3 ca 4 kíp”, làm không ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ, nghiên cứu điều chỉnh giải pháp thiết kế, biện pháp thi công.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Huỳnh Văn Xuân - cán bộ quản lý cầu Kênh Xáng Ô Môn, nhà thầu Công ty Xây lắp miền Nam - cho biết đến nay phần kết cấu dưới của cầu đã cơ bản hoàn thành, tổng khối lượng đạt khoảng 70%.

Theo ông Xuân, nếu đủ cát và đá, cầu Kênh Xáng Ô Môn sẽ hoàn thành trong quý 2/2026. “Chúng tôi bố trí kỹ sư, công nhân làm việc liên tục 3 ca, không có ngày nghỉ, tranh thủ thời tiết tạnh ráo để thi công, kể cả ban đêm để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu”, ông Xuân nói.

img-7117-762.jpg
Các nhà thầu thi công “3 ca 4 kíp”, đẩy nhanh tiến độ.

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dài 188,2 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng từ ngân sách, chia thành 4 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 qua địa bàn tỉnh An Giang dài hơn 57 km, vốn đầu tư trên 13.526 tỷ đồng. Đoạn qua TP. Cần Thơ mới gồm các dự án thành phần 2, 3, 4, dài hơn 132 km, tổng vốn đầu tư gần 31.300 tỷ đồng.

img-4811-7314.jpg
Với dự án thành phần 1, đến nay khối lượng thi công đạt hơn 54%, vượt tiến độ đề ra. Nửa đầu năm nay dự án đã giải ngân gần 1.450 tỷ đồng, đạt hơn 42%. Ảnh: Nhật Huy.
Nhật Huy
