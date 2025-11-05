Chỉ đạo mới nhất của TPHCM về xử lý vi phạm nồng độ cồn, phòng chống tác hại của rượu, bia

Ngày 5/11, Thành ủy TPHCM đã ban hành nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết nêu rõ đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phát triển bền vững của thành phố.

Xác định công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia vừa có tính cấp bách, TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030, tạo chuyển biến căn bản trong kiểm soát tình trạng lạm dụng rượu, bia; giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, bạo lực gia đình, tội phạm hình sự có nguyên nhân từ việc sử dụng rượu, bia. Xây dựng văn hóa “Đã uống rượu, bia - không lái xe” trở thành nếp sống của người dân thành phố.

Nghị quyết cũng nêu các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tác hại của rượu, bia; quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh và tiêu dùng rượu, bia.

UBND TPHCM chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở kinh doanh rượu, bia trên địa bàn thành phố chấp hành nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Cụ thể, không bán, cung cấp rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi; phải niêm yết thông báo không bán rượu, bia cho người dưới 18 tuổi tại vị trí dễ nhìn tại cơ sở kinh doanh.

Ngoài ra, không được mở mới điểm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ trong bán kính 100 m tính từ khuôn viên cơ sở y tế, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông…Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Trường hợp cơ sở cố tình vi phạm thì kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh theo quy định.

UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường quản lý địa bàn, thường xuyên rà soát, thống kê đầy đủ các cơ sở kinh doanh rượu, bia; kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở. Chủ động phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường, y tế để xử lý triệt để các điểm bán lẻ không phép, cơ sở tái phạm hoặc vi phạm.

Nghị quyết nghiêm cấm đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị can thiệp vào việc xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong cơ thể có nồng độ cồn.

Các trường hợp đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vi phạm, công an phải gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định. Đồng thời, nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ công an bao che, bảo kê hoặc làm sai lệch kết quả xử lý vi phạm, dẫn đến các hành vi tiêu cực trong thực thi công vụ.

Nghị quyết xác định mục tiêu phấn đấu 100% cơ sở kinh doanh rượu, bia trên địa bàn thành phố thực hiện cam kết tuân thủ các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (đến hết tháng 12/2025).

Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang gương mẫu chấp hành quy định không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa và không điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống, bia (thực hiện thường xuyên).