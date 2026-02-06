Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ đón chứng nhận ISO 15189:2022

TS – Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ cho biết, Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ trực thuộc Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ đã đạt tiêu chuẩn hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2022.

Sau khi nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Y tế Bắc Ninh về việc nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý chất lượng, phòng xét nghiệm Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ nhận thức rõ lợi ích khi áp dụng ISO 15189:2022 như: đảm bảo chất lượng, kết quả xét nghiệm chính xác, nhất quán và đáng tin cậy; an toàn cho bệnh nhân, giảm thiểu sai sót chuyên môn; công nhận quốc tế: phòng xét nghiệm được công nhận năng lực trên toàn cầu.

Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ đón nhận chứng nhận

Nhằm triển khai phòng xét nghiệm đạt chuẩn tại Việt Nam, việc áp dụng ISO 15189:2022 là tiêu chuẩn vàng để khẳng định chất lượng và năng lực của phòng xét nghiệm y học.

Ngay từ tháng 8 năm 2025, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ cùng tập thể khoa xét nghiệm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thạc sĩ - Bác sĩ Đào Văn Phúc và Chuyên khoa I xét nghiệm học Nguyễn Thị Minh Phương, Trưởng khoa Xét nghiệm, đã thực hiện các bước theo quy trình của đơn vị tư vấn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chất lượng Xét nghiệm Y học Qlab.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ phát biểu

Sau 6 tháng làm việc miệt mài, đến ngày 5/2/2026, Phòng xét nghiệm Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ, Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ được Văn phòng Công nhận Chất lượng Quốc gia BoA thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận chứng nhận ISO 15189:2022 cho 10 tiêu chí sinh hóa và huyết học.

Ông Hùng cho biết thêm, được nhận chứng nhận này là niềm vinh dự và tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm duy trì, cải tiến liên tục chất lượng của Phòng xét nghiệm - Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ trực thuộc Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ. Đây là đơn vị y tế tư nhân đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh đạt chứng nhận ISO 15189:2022.

Lễ đón nhận chứng nhận

Tại buổi lễ đón chứng nhận, ông Nguyễn Văn Bình – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng với ngành y tế tỉnh Bắc Ninh trong tiến trình nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế.

Trong hoạt động khám chữa bệnh, xét nghiệm giữ vai trò quan trọng. Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn quốc tế, việc triển khai và đạt được tiêu chuẩn ISO 15189:2022 đòi hỏi đầu tư lâu dài và nghiêm túc của Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ, thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo phòng khám. Đây là bước khởi đầu trong tiến trình nâng cao chất lượng của phòng khám. Đối với ngành y tế tỉnh Bắc Ninh, việc có nhiều cơ sở y tế đạt tiêu chuẩn quốc tế là tín hiệu đáng mừng, chuẩn hóa quy trình khám chữa bệnh, tiệm cận y tế quốc tế.

Phòng xét nghiệm Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ

TS. Trần Thị Thu Hà - Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng Quốc gia cho hay, tiêu chuẩn ISO 15189:2022 được xem là chuẩn mực quốc tế toàn diện dành riêng cho phòng xét nghiệm y tế, bao quát từ năng lực chuyên môn, quản lý chất lượng đến sự an toàn người bệnh. Việc đáp ứng và được công nhận theo tiêu chuẩn này đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc, bài bản và một quá trình cải tiến liên tục.

Phòng xét nghiệm - Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ thuộc Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ đã chính thức được Văn phòng Công nhận Chất lượng Quốc gia công nhận phù hợp với ISO 15189:2022. Đây là minh chứng cho năng lực chuyên môn, hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và cam kết mạnh mẽ đối với chất lượng dịch vụ y tế của Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ.