Những chuyện không nhỏ khi 'ở cữ' vào dịp tết

Trong không khí vui xuân ngày Tết, mẹ bầu vừa trải qua giai đoạn vượt cạn, phải ở yên trong phòng, hạn chế đi lại và nhiều chế độ ăn uống rồi thêm nhiều kiêng cữ đầu năm… mọi vấn đề dù nhỏ nhất cũng dễ trở nên nghiêm trọng. Bác sĩ CK1. Trần Bích Nhi – Hệ Thống Y Tế Phụ Sản 315 chi nhánh Trần Huỳnh Bạc Liêu đưa ra nhiều lời khuyên và hướng dẫn tích cực cho cả gia đình.

Mẹ bầu vừa sinh con vào dịp Tết cần lưu ý gì?

Bác sĩ CK1. Trần Bích Nhi – Hệ Thống Y Tế Phụ Sản 315 chi nhánh Trần Huỳnh Bạc Liêu, chia sẻ: Sau sinh, cơ thể mẹ cần thời gian phục hồi, đặc biệt với những thay đổi hormone, mất máu và mệt mỏi. Dịp Tết thường lạnh giá hơn, kèm theo lịch trình bận rộn, nên mẹ cần ưu tiên nghỉ ngơi để tránh suy kiệt. Cụ thể:

• Nghỉ ngơi đầy đủ: Hãy ngủ đủ 7 - 8 giờ/ngày, tránh thức khuya dọn dẹp hay tiếp khách. Nếu sinh mổ, cần nằm nghỉ ngơi ít nhất 1 - 2 tuần để vết mổ lành.

• Theo dõi sức khỏe: Chú ý các dấu hiệu bất thường như: sốt, chảy máu nhiều, đau vết mổ hoặc các dấu hiệu trầm cảm sau sinh. Chuẩn bị sẵn thuốc cơ bản và liên hệ bệnh viện nếu cần, vì Tết có thể ít bác sĩ trực.

• Chuẩn bị đồ dùng: Sắm đủ áo ấm cho mẹ và bé, tã lót, sữa dự phòng cho trường hợp mẹ không đủ sữa cho bé. Nếu đi thăm họ hàng, chọn phương tiện di chuyển êm ái để tránh mệt mỏi.

• Tâm lý thoải mái: Tết là dịp vui, nhưng mẹ đừng áp lực phải “hoàn hảo”. Hãy nhờ chồng và gia đình hỗ trợ để tập trung chăm bé.

Ăn uống kiêng cữ ngày Tết như thế nào?

Dịp Tết đầy món ngon truyền thống, nhưng mẹ sau sinh cần chế độ dinh dưỡng cân bằng để hồi phục và có sữa chất lượng cho con. Tránh các món nhiều mỡ, nếp hay dưa muối vì chúng có thể gây khó tiêu, ảnh hưởng hệ tiêu hóa yếu sau sinh. Một số lưu ý khoa học:

• Bổ sung dinh dưỡng: Ưu tiên protein từ thịt nạc, cá, trứng; rau củ tươi; trái cây giàu vitamin C như: cam, quýt, bưởi, đu đủ chín, xoài chín, … Ăn đa dạng, chia nhỏ bữa để tránh đầy bụng.

• Kiêng các món không phù hợp: Tránh rượu bia, cà phê, nước ngọt có gas vì chúng có thể vào sữa mẹ, gây khó chịu cho bé. Hạn chế đồ cay, dưa chua, hành muối, đồ nguội như giò chả, lạp xưởng vì dễ gây rối loạn tiêu hóa hoặc nhiễm khuẩn.

• Mẹo Tết: Chuẩn bị món ăn riêng như canh gà hầm, cháo dinh dưỡng. Canh gà hầm và cháo dinh dưỡng không làm mẹ ở cữ tăng cân, nếu ăn đúng khẩu phần, ít mỡ, không lạm dụng. Ngược lại, đây là món giúp phục hồi thể lực, giữ sữa và tránh ăn vặt ngày Tết. Nếu cho con bú, uống đủ 2-3 lít nước ấm/ngày để tăng sữa.

Có nên hạn chế tiếp xúc họ hàng đến nhà ngày Tết không?

Bác sĩ CK1. Trần Bích Nhi – Hệ Thống Y Tế Phụ Sản 315 chi nhánh Trần Huỳnh Bạc Liêu, khuyến cáo: Tết là dịp sum vầy, nhưng mẹ và bé sau sinh dễ bị nhiễm trùng do hệ miễn dịch yếu, đặc biệt bé sơ sinh. Theo y khoa, nên hạn chế tiếp xúc đông người để tránh lây lan vi khuẩn, virus - đặc biệt trong mùa lạnh Tết.

Lý do hạn chế bởi vì miễn dịch trẻ sơ sinh chưa hoàn thiện, trẻ sơ sinh dễ nhiễm virus, vi khuẩn đường hô hấp. Mẹ sau sinh sức đề kháng giảm nên cũng dễ nhiễm trùng, mệt mỏi kéo dài.

Ngày Tết có nguy cơ lây nhiễm mùa Tết cao (cúm, RSV, COVID…) do tụ tập đông người. Việc tiếp xúc, bế ẵm nhiều người cũng tăng nguy cơ lây chéo qua tay, giọt bắn. Những hoạt động liên tục, ồn ào, gián đoạn giấc ngủ làm ảnh hưởng hồi phục của mẹ và sự phát triển thần kinh của bé. Thậm chí việc quá tải cảm xúc dễ dẫn đến tăng nguy cơ stress, rối loạn cảm xúc sau sinh.

Theo BS CK1. Trần Bích Nhi, việc hạn chế thăm hỏi không phải thiếu tình cảm, mà là biện pháp y học dự phòng giúp bảo vệ mẹ và bé trong giai đoạn dễ tổn thương nhất. Nguyên tắc khoa học cốt lõi: giảm số người – giảm thời gian – giảm tiếp xúc từ đó giảm nguy cơ nhiễm trùng cho mẹ và trẻ sơ sinh.

Ngày Tết là dịp sum vầy, nhưng với gia đình có mẹ và bé mới sinh, sự quan tâm tinh tế quan trọng hơn sự đông đủ. Hạn chế tiếp xúc không phải xa cách mà là cách bảo vệ để lần gặp sau được trọn vẹn hơn.

