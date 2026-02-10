Hầm chui nút giao Giải Phóng - Kim Đồng lỡ hẹn thông xe

TPO - Có kế hoạch thông xe vào ngày 10/2, tuy nhiên theo ghi nhận của PV Tiền Phong đến nay, hầm chui đường Vành đai 2,5 nút giao Giải Phóng - Kim Đồng thi công chưa xong, khó có thể về đích như dự kiến.

Theo ghi nhận, hiện dự án vẫn còn hạng mục thảm đường gom phía Định Công thi công chưa xong.

Lý giải về việc này, đại diện chủ đầu tư là Ban QLDA công trình đầu tư xây dựng giao thông thành phố Hà Nội (Ban Giao thông) cho biết, hiện dự án còn hai bên đường găng (đường hai bên cánh gà ở phần hầm hở) đang thi công thảm mặt đường.

Hiện trạng dự án hầm chui Vành đai 2,5 qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng.

“Theo kế hoạch, trong các ngày từ ngày 7 đến 9/2 sẽ thi công xong, tuy nhiên những ngày qua Hà Nội có mưa liên tục nên việc thảm nhựa mặt đường không thể diễn ra. Việc này, khiến dự án không thể hoàn thành thi công, thông xe vào ngày 10/2 như dự kiến” - đại diện Ban Giao thông nêu thực tế.

Cho ý kiến về việc hoàn thành thi công, thông hầm trong thời gian tới, đại diện Ban Giao thông cho biết, nếu 1, 2 ngày tới trời không mưa, các nhà thầu sẽ thảm bê tông nhựa trong một buổi là xong, dự án có thể thông xe ngay. Đại diện Ban Giao thông khẳng định, dự án hầm chui tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng vẫn đảm bảo tiến độ thông xe, đưa vào phục vụ người dân đi lại đúng dịp Tết Bính Ngọ.

Với chiều dài 460 mét, quy mô 4 làn xe cơ giới và đi ngầm qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng, ngày 6/10/2021 hầm chui Vành đai 2,5 đã được khởi công. Hầm có tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng và có mục tiêu giảm ùn tắc tại nút giao hiện hữu và hoàn thiện Vành đai 2,5. Dự án có kế hoạch thông xe trong năm 2025 nhưng bị chậm do nhiều nguyên nhân, trong đó có công tác giải phóng mặt bằng phía phường Định Công bị chậm.