Độc đáo sản phẩm muối hầm ở làng nghề hơn 400 năm tuổi

TPO - Trước nguy cơ nghề muối truyền thống mai một, ông Bùi Xuân Điện (trú xã Quỳnh Phú, Nghệ An) đã quyết định đầu tư lò hầm, biến những hạt muối phơi cát thành sản phẩm giá trị cao, thắp lại hy vọng cho làng nghề có từ hàng trăm năm nay.