Độc đáo sản phẩm muối hầm ở làng nghề hơn 400 năm tuổi

TPO - Trước nguy cơ nghề muối truyền thống mai một, ông Bùi Xuân Điện (trú xã Quỳnh Phú, Nghệ An) đã quyết định đầu tư lò hầm, biến những hạt muối phơi cát thành sản phẩm giá trị cao, thắp lại hy vọng cho làng nghề có từ hàng trăm năm nay.
Xã Quỳnh Phú trước đây thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An có nghề làm muối phơi cát truyền thống hơn 400 năm tuổi. Nơi đây được biết đến là một trong những địa phương có diện tích làm muối lớn nhất tỉnh Nghệ An.
Những năm trước, địa phương này rất sôi động với hàng trăm hộ gia đình làm muối. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một do thu nhập bấp bênh, lao động trẻ rời quê, nhiều ruộng muối bỏ hoang, chỉ còn người cao tuổi bám nghề.
Sau 7 tiếng đồng hồ đầu đốt lửa lớn, các nồi muối hầm sẽ chuyển sang giai đoạn om với lửa nhỏ và tận dụng hơi nóng từ than. Công đoạn này giúp loại bỏ tạp chất, giữ lại những hạt muối trắng bông, mềm mịn, tan nhanh trong nước.
Hiện Hợp tác xã Muối Thắng Lợi đã được chứng nhận OCOP 3 sao cho sản phẩm muối hầm và muối hầm gia vị. Ông Điện đang nghiên cứu phát triển thêm các dòng muối lạc, muối vừng, muối sấy rau nhót và muối chấm theo từng món ăn.