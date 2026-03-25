Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

HDBank nâng sở hữu tại HD SAISON lên 75%: Gia tăng kiểm soát, tối ưu hệ sinh thái, mở rộng tăng trưởng

P.V

Ngày 24/3/2026, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, HOSE: HDB) công bố nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Tài chính TNHH HD SAISON từ 50% lên 75%, chính thức nắm quyền chi phối.

Đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố trụ cột tài chính tiêu dùng – một trong những động lực tăng trưởng có biên lợi nhuận cao trong hệ sinh thái Tập đoàn Tài chính HD (HDFG).

Việc nâng sở hữu giúp HDBank:

- Gia tăng quyền kiểm soát và hợp nhất lợi ích kinh tế

- Tăng tốc tích hợp dữ liệu và khai thác hệ sinh thái hơn 34 triệu khách hàng

- Tối ưu hóa hiệu quả bán chéo giữa ngân hàng - tài chính tiêu dùng - ngân hàng số - chứng khoán

Trong cấu trúc HDFG:

- HD SAISON: dẫn dắt tài chính tiêu dùng đại chúng (33+ triệu khách hàng)

- Vikki Bank: ngân hàng số cho khách hàng trẻ và SME siêu nhỏ

- HDBank: ngân hàng lõi cho phân khúc trung - cao cấp và doanh nghiệp

- HD Securities: dịch vụ đầu tư và quản lý tài sản

HD SAISON hiện là một trong những công ty tài chính tiêu dùng hiệu quả nhất thị trường:

- ROAE >22%, ROA 5–5,8%

- CIR ~37%, CAR >24% (nhóm cao nhất ngành)

- NPL thuộc nhóm thấp nhất

- Năm 2025: Dư nợ +21,2%, LNTT 1.390 tỷ đồng (cao nhất lịch sử)

Trong giai đoạn tới, công ty định hướng duy trì:

- ROE ~25%, ROA ~5%

- Tăng trưởng cao đi cùng kiểm soát rủi ro chặt chẽ

Quyết định nâng sở hữu diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, được hỗ trợ bởi quy mô dân số trên 100 triệu người, thu nhập bình quân tăng trưởng bền vững và nhu cầu tín dụng bán lẻ ngày càng mở rộng.

Với nền tảng hiệu quả đã được kiểm chứng và hệ sinh thái tích hợp, HDBank kỳ vọng HD SAISON sẽ tiếp tục đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng lợi nhuận hợp nhất và nâng cao giá trị cho cổ đông trong giai đoạn tới.

#HD SAISON

Cùng chuyên mục