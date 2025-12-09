Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đại sứ Nga ở Triều Tiên đột ngột qua đời

Bình Giang

TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi thông điệp chia buồn tới Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi Đại sứ Nga tại Triều Tiên Aleksandr Ivanovich Matsegora qua đời, hãng thông tấn KCNA đưa tin sáng nay (9/12).

dai-su.jpg
Đại sứ Nga tại Triều Tiên Aleksandr Ivanovich Matsegora

KCNA cho biết sự ra đi đột ngột của ngài đại sứ là một “biến cố đau lòng” và là “tổn thất to lớn” không chỉ đối với chính phủ và nhân dân Nga mà còn đối với nhân dân Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong thông báo đăng trên trang web, rằng Đại sứ Matsegora, 70 tuổi, qua đời hôm 6/12, nhưng không cho biết nguyên nhân.

Thông báo khẳng định ông là “nhà ngoại giao xuất sắc và người yêu nước”, đã có những đóng góp quan trọng cho việc thiết lập và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Triều Tiên.

Đại sứ Aleksandr Matsegora xuất hiện công khai lần cuối cùng hôm 2/12, khi ông gặp gỡ các sinh viên đại học Nga đang theo học các khóa tiếng Triều Tiên tại Mátxcơva. Những bức ảnh do Bộ Ngoại giao Nga công bố cho thấy ông đang giảng bài và trao đổi với các giảng viên.

Trước khi làm đại sứ ở Triều Tiên, ông Aleksandr Matsegora từng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ châu Á thuộc Bộ Ngoại giao Nga. Ông được Tổng thống Vladimir Putin trao tặng Huân chương Alexander Nevsky cao quý vào tháng 2/2024.

Bình Giang
Reuters
