Chuyện về người đàn ông từ hai bàn tay trắng đến 'nông dân triệu phú'

TPO - Trên mảnh đất đồi sỏi đá ở xã Hy Cương (tỉnh Phú Thọ), ít ai nghĩ rằng nơi đây lại trở thành nền móng cho một mô hình chăn nuôi công nghệ cao, mang lại doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Người làm nên điều đó là ông Nguyễn Văn Toàn (61 tuổi), nông dân tiêu biểu toàn quốc, vừa được tôn vinh danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025”.

Ông Nguyễn Văn Toàn được tôn vinh danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025”.

Hành trình khởi nghiệp từ quả đồi sỏi đá

Hơn 40 năm trước, với số tiền tích cóp, vay mượn thêm anh em, ông Toàn mua lại quả đồi rộng hơn 1 ha với giá được 22.000 đồng để phát triển sản xuất nông nghiệp. “Khoản tiền ấy khi đó là rất lớn, nhưng tôi chấp nhận “được ăn cả, ngã về không” để có đất sản xuất, phát triển kinh tế, để gia đình không phải sống trong cảnh cơ hàn”, ông Toàn chia sẻ.

Suốt một năm ròng, ông chặt cây trên đồi đem bán để trả nợ mua đất. Sau đó, ông bắt tay cải tạo đất, trồng trọt kết hợp chăn nuôi nhỏ lẻ gia súc, gia cầm, vừa lo sinh kế, vừa nuôi dưỡng ước mơ thoát nghèo.

Những năm tháng đầu tiên vô cùng gian nan. Nhưng bằng sự kiên trì và khát vọng đổi thay, ông Toàn từng bước tích lũy kinh nghiệm, mạnh dạn vay vốn mở rộng quy mô. Đến năm 2006, Trang trại chăn nuôi Toàn Thu chính thức ra đời, đánh dấu bước ngoặt từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa gắn với ứng dụng khoa học – kỹ thuật.

Ông Toàn cho biết, trang trại của ông có tổng vốn đầu tư hơn 17 tỷ đồng, chuyên chăn nuôi lợn nái sinh sản, lợn thương phẩm và kinh doanh dịch vụ thú y. Đàn lợn thường xuyên duy trì khoảng 250 con nái sinh sản, 12 con lợn đực giống, mỗi năm xuất chuồng 300–320 tấn lợn thương phẩm, cung cấp 2.500–2.800 con giống ra thị trường.

Ông Toàn áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, chuồng trại hiện đại, bảo vệ môi trường đảm bảo, dịch bệnh được kiểm soát.

Năm 2024, doanh thu của trang trại đạt trên 23 tỷ đồng, lợi nhuận sau khi trừ chi phí khoảng 6 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 20–25 lao động địa phương với thu nhập 8–10 triệu đồng/người/tháng. Điều đặc biệt, mô hình của ông Toàn áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, chuồng trại hiện đại, vệ sinh môi trường đảm bảo, dịch bệnh được kiểm soát. Đây cũng là yếu tố giúp sản phẩm của trang trại luôn có chỗ đứng trên thị trường.

Liên kết cộng đồng – tạo giá trị bền vững

Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Toàn còn chú trọng gắn kết, liên kết sản xuất với nông dân trong vùng. Trang trại của ông xây dựng chuỗi sản xuất khép kín: cung cấp giống, thuốc thú y, tư vấn kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm. Nhờ đó, người dân yên tâm chăn nuôi, có đầu ra ổn định, còn trang trại cũng đảm bảo nguồn nguyên liệu chất lượng.

Hằng năm, ông tổ chức tập huấn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng thuốc thú y an toàn cho hội viên nông dân. Ông cũng tích cực tham gia giảng dạy, truyền đạt kiến thức trong và ngoài địa phương, giúp bà con chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang mô hình hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế. Từ sự hỗ trợ của ông Toàn, đã có nhiều người dân phát triển thành công mô hình chăn nuôi lợn vươn lên thoát nghèo.

Song song với phát triển kinh tế, ông Toàn còn đảm nhận nhiều trọng trách xã hội. Hiện ông là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2024–2029, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân TP Việt Trì, đồng thời là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nông dân triệu phú của thành phố.

Gia đình ông nhiều năm liền đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp”. Ông còn tích cực vận động hội viên thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ khẳng định, Mô hình chăn nuôi an toàn sinh học của ông Nguyễn Văn Toàn là điển hình cho sự năng động, dám nghĩ dám làm của nông dân trong thời kỳ đổi mới. Thành công ấy xuất phát từ sự cần cù, tinh thần học hỏi và sự kiên trì đổi mới phương thức sản xuất.

Lợn được đánh số ở tai để theo dõi sức khỏe, dịch bệnh.

"Từ hộ chăn nuôi lợn nhỏ lẻ, ông Toàn đã xây dựng được trang trại công nghệ cao quy mô hàng nghìn con, đem lại đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho nhiều người. Cách làm của ông, không chỉ giúp gia đình ông có cuộc sống tốt, mà còn tạo động lực, giúp nhiều hộ nông dân mạnh dạn thay đổi tư duy, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, vươn lên làm giàu", ông Nguyễn Quang Huy nói.