Thủ tướng quyết định dùng số điện thoại 112 tiếp nhận thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2023/QĐ-TTg về sử dụng số điện thoại 112 tiếp nhận nội dung thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, những nguy cơ xảy ra, yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc.

Cùng với quyết định nêu trên, Thủ tướng cũng ký Quyết định số 2024/QĐ-TTg ban hành quy chế về việc sử dụng số điện thoại này. Đáng chú ý, thông tin tiếp nhận từ số điện thoại 112 được kết nối tới các hệ thống tiếp nhận thông tin khẩn cấp 113, 114, 115, hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam và hệ thống thông tin liên lạc khác phục vụ trong lĩnh vực phòng thủ dân sự.

Về quy trình tiếp nhận thông tin, số điện thoại 112 sẽ tiếp nhận nội dung thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, những nguy cơ xảy ra, yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân. Tổng đài 112 được đặt tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh TPHCM (gọi chung là Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh).

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Điện Biên giúp người dân san gạt bùn, vệ sinh môi trường sau mưa lũ. Ảnh: Báo QĐND.



Hệ thống Tổng đài 112 tiếp nhận thông tin từ: tổ chức, cá nhân; hệ thống Tổng đài 113, 114, 115; hệ thống thông tin liên lạc khác phục vụ trong lĩnh vực phòng thủ dân sự.

Nội dung tiếp nhận thông tin gồm: Tên cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin; thời gian, địa điểm xảy ra sự cố, thảm họa; diễn biến, phạm vi ảnh hưởng, khả năng lan rộng; những yêu cầu trợ giúp và thông tin cần thiết khác phục vụ công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa.

Về quy trình xử lý thông tin, trực ban Tổng đài 112 nhận được thông tin về sự cố, thảm họa phải kịp thời báo cáo người trực chỉ huy Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh. Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh kịp thời thông báo cho cơ quan chủ trì theo từng lĩnh vực được phân công; đồng thời báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cùng cấp và Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia để chỉ đạo.

Về quản lý, vận hành hệ thống, Quy chế quy định Bộ Quốc phòng là cơ quan quản lý, tổ chức khai thác và bảo đảm hoạt động hệ thống thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, những nguy cơ xảy ra, yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân được đặt tại Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh.