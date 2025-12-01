Bộ GD&ĐT phát động học sinh hưởng ứng lối sống xanh

TPO - Trong 3 ngày từ 27-29/11, Bộ GD&ĐT phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam và Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức Lễ phát động và Hội thảo “Học sinh với lối sống xanh”.

Hoạt động nhằm tạo diễn đàn để học sinh trao đổi, chia sẻ những sáng kiến, hiểu biết, mô hình đã triển khai về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, thúc đẩy vai trò của học sinh trong việc thay đổi hành vi về ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của học sinh về các vấn đề ảnh hưởng đến sức khoẻ, cuộc sống, truyền cảm hứng và nhân rộng lối sống xanh tới cộng đồng.

Ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh sinh viên (Bộ GD&ĐT) chia sẻ về thực trạng và tác động nặng nề của biến đổi khí hậu tới Việt Nam trong những năm gần đây, đặc biệt là những đợt mưa lũ lịch sử xảy ra trong năm 2025 tại nhiều địa phương trong cả nước gây thiệt hại nghiêm trọng.

Ông Việt cũng khẳng định, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu trở thành nhiệm vụ cấp bách hơn bao giờ hết, trong đó, giáo dục chính là chìa khóa then chốt để thay đổi nhận thức và hành vi.

Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức lễ phát động: "Học sinh với lối sống xanh".

Bộ GD&ĐT đang lồng ghép các nội dung giáo dục về môi trường, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình giảng dạy các cấp học, nhằm trang bị cho thế hệ trẻ những kiến thức, kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình và trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng.

“Học sinh với lối sống xanh” chính là bước khởi động quan trọng, khuyến khích học sinh tham gia tích cực vào các hoạt động nâng cao nhận thức và hành động thiết thực về phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Từ đó, mỗi em sẽ trở thành những "đại sứ xanh", lan tỏa những suy nghĩ tích cực, hành động đẹp tới gia đình, nhà trường và xã hội.

Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam nhận định: Năm 2025 là một năm đầy thử thách. Việt Nam liên tục đối mặt với bão lũ, thiên tai phức tạp và khốc liệt, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và học tập của trẻ em.

Những biến động này nhắc nhở biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ xa vời mà là thực tế hiện hữu. Và chính các em học sinh, thế hệ trẻ sẽ là những người chịu tác động lâu dài nhất.

Khẳng định, không ai có thể thay thế vai trò của học sinh trong việc định hình tương lai xanh, sự chủ động, sáng tạo và tinh thần sống hết mình của các em sẽ là động lực lớn nhất để biến những ý tưởng thành hành động thực tế.

Học sinh chia sẻ sự quan tâm, cam kết hưởng ứng lối sống xanh, bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng phát động “học sinh với lối sống xanh”, em Hoàng Trà My, học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, tỉnh Nghệ An cho biết sẽ tiên phong thực hiện và lan toả các hành động xanh như sử dụng tiết kiệm năng lượng và nước sạch, hạn chế rác thải nhựa, tích cực tham gia các hoạt động trồng cây, xây dựng các ý tưởng, mô hình sáng tạo hướng tới phát triển bền vững, truyền cảm hứng sống xanh đến bạn bè, gia đình và xã hội.

“Khi mỗi học sinh trở thành “đại sứ xanh”, mái trường sẽ xanh hơn, cộng đồng sạch hơn và tương lai bền vững hơn”, em Trà My chia sẻ.