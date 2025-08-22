Trải nghiệm những quán cafe, trà sữa 'hot' nhất Trung Quốc

TPO - Sau khi trải nghiệm chuỗi cafe lớn nhất Trung Quốc Luckin, đế chế giá rẻ Mixue khắp nơi, chúng tôi vẫn ngỡ ngàng với phong vị quán cafe ở tỉnh Hải Nam.

Ngày 20/8, theo chân nhóm bạn Trung Quốc và các nước ASEAN, Trung Quốc..., chúng tôi đi qua hàng cây hoa giấy cao, hình dáng cổ quái đứng cạnh khu vườn xanh mướt để tiến vào không gian mang tên M1 Coffee Dream Factory (Nhà máy giấc mơ cà phê M1).

Điểm hẹn gia đình

Sau cửa ra vào là mảng sàn hình sóng biển làm từ hạt cà phê được ốp kính trong suốt và phía sau cùng trên tường là bảng chữ cái lật liên tục để tạo thành hình ảnh trái tim đỏ thắm., hoặc xếp thành câu hoàn chỉnh, ví dụ "Thủ tướng Chu Ân Lai từng nói cà phê tốt nhất đến từ Hưng Long". (Trong thế kỷ trước, hàng ngàn Hoa kiều ở nhiều nước Đông Nam Á như Indonesia, Việt Nam... hồi hương, định cư tại Hưng Long, mang theo hạt cà phê để trồng cùng thói quen uống cà phê, theo lời giới thiệu của nhân viên Bảo tàng Cà phê Jinak Hưng Long. Đây là bảo tàng đầu tiên của Hải Nam theo chủ đề "Cà phê Hưng Long", một quần thể văn hóa xoay quanh văn hóa cà phê, tích hợp du lịch, mua sắm, học tập, giải trí và ẩm thực, mang đến trải nghiệm sống động về toàn bộ chuỗi ngành công nghiệp cà phê, từ trồng trọt đến thương mại toàn cầu).

Khách chờ quả rụng trong quán M1 Coffee. Ảnh: Xuân Nguyễn.

Rẽ ngang vào một phòng mờ tối thấy một cây trang trí đèn đổi màu liên tục. Điều đặc biệt là cành cây liên tục tạo quả trắng to dần, rụng xuống tay khách rồi tan thành khói.

Phòng bên cạnh có nhiều hình ảnh, đồ vật màu sắc bắt mắt để khách hàng, nhất là trẻ em dễ dàng nắm bắt mọi thứ về cây cà phê, như cấu trúc của quả cùng thông tin liên quan như một cây mỗi vụ cho 3kg quả, tức 500 gram hạt tươi hoặc 400 gram hạt rang xay.

Nhưng có lẽ trẻ em thích lên các tầng phía trên hơn vì chúng tha hồ đung đưa trên xích đu, dò dẫm trong mê cung, khom lưng leo ống trượt, hoặc làm đồ thủ công, trong khi bố mẹ thảnh thơi ngắm đủ loại máy móc, thiết bị rang xay, chế biến cà phê, nhâm nhi hơn 30 loại cà phê khắp thế giới, hoặc mua hộp, gói mang về, giá tương đương từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng.

Đây chính là điểm cốt lõi trong triết lý kinh doanh của M1 Coffee - tạo điều kiện tương tác gia đình, để cả nhà quây quần vui vẻ, bố mẹ nghỉ ngơi, con cái vừa chơi vừa học. Người lớn thư giãn vì được uống cà phê thơm ngon với giá phải chăng, được xem hình ảnh, lời chúc ý nghĩa hoặc hài hước gắn ngoài ly, ví dụ 3 bạn trẻ lấy tay bịt miệng nhau "im nào, đừng nói lời tạm biệt"



Trẻ nhỏ vui đùa trong quán được thiết kế như xưởng sản xuất cà phê. Ảnh: Xuân Nguyễn.

Theo nhân viên bán hàng, giá cà phê tương đối "mềm" một phần là nhờ M1 Coffee nằm ở Hải Nam, cảng thương mại tự do lớn nhất thế giới, nơi có thuế quan 0%, thuế suất thấp, hệ thống thuế đơn giản và nhiều ưu đãi về cơ sở hạ tầng, thị thực, nơi ở... Đại diện một số công ty cà phê Việt Nam và Indonesia nói rằng, họ đang có kế hoạch xuất cà phê nhân, thành phẩm sang Hải Nam, hoặc mở nhà máy chế biến hoặc chuỗi quán ở tỉnh này.

"Chúng tôi phát huy tối đa các chính sách ưu đãi của Cảng thương mại tự do để thu mua một lượng lớn hạt cà phê, rang xay và bán các sản phẩm giá trị gia tăng đã qua chế biến ra thị trường ngoài Hải Nam và thị trường quốc tế", ông Gai Wenqi, Bí thư Thành ủy Vạn Ninh, cho biết.

Từ năm 2022, Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Cà phê Hưng Long (Hải Nam) đã nhập khẩu hạt cà phê từ Ethiopia và sản xuất các sản phẩm cà phê đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc thông qua dây chuyền sản xuất cà phê tại Hải Nam.

Theo nền tảng thống kê Statista của Đức, năm 2023, quy mô thị trường cà phê pha sẵn của Trung Quốc đạt 162,35 tỷ nhân dân tệ (22,76 tỷ USD). Dịch vụ giao hàng nhanh giúp người tiêu dùng đặt hàng cà phê trực tuyến dễ dàng hơn. Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế, từ năm 2010 đến năm 2022, mức tiêu thụ cà phê bình quân đầu người tại Trung Quốc tăng gấp bốn lần. Theo Statista, hơn một nửa số người uống cà phê ở Trung Quốc tiêu thụ ít nhất ba tách mỗi tuần.

3 mẹ con vui vẻ ăn uống ở tầng 1 của M1 Coffee Dream Factory. Ảnh: Xuân Nguyễn.

Lối đi chung dẫn tới thành công

Thị trường cà phê Trung Quốc vừa là cuộc đua về quy mô, vừa là “sân chơi” cho những ý tưởng mới về sản phẩm, không gian và định vị thương hiệu.

Các chuỗi cà phê-trà sữa thành công nhất Trung Quốc có một số yếu tố chung: số hóa, mở rộng nhanh, thương hiệu dễ nhận diện, giá cả phù hợp với giới trẻ.

Tuy nhiên, mỗi thương hiệu lại có một chiến lược độc đáo. Với Luckin và Cotti, đó là công nghệ cùng khuyến mãi. Starbucks - trải nghiệm cao cấp; Mixue - giá rẻ cho mọi người;

HeyTea và M Stand - phong cách sống và truyền thông xã hội; Manner - cà phê đặc sản giá bình dân...

Ra đời năm 2017, Luckin nhanh chóng vượt Starbucks để trở thành chuỗi cà phê lớn nhất Trung Quốc. Hơn 90% đơn hàng qua ứng dụng, kèm theo hệ thống khuyến mãi dày đặc. Cửa hàng nhỏ gọn, sản phẩm sáng tạo, ví dụ hợp tác cùng Mao đài Quý Châu ra mắt Mao đài Latte, bán tới 5,42 triệu ly chỉ trong ngày đầu tiên, theo báo chí Trung Quốc.

Quán cafe trong Bảo tàng Cà phê Jinak Hưng Long. Ảnh: Xuân Nguyễn.

Thành lập năm 2022 bởi cựu lãnh đạo Luckin, Cotti đã mở hơn 6.000 cửa hàng chỉ trong năm đầu tiên. Cotti thường xuyên tung ưu đãi, giá thấp hơn cả Luckin (chỉ 9,9 nhân dân tệ/ly). Ngoài ra, chuỗi cafe này tài trợ cho đội tuyển bóng đá Argentina, khai thác tình yêu bóng đá của giới trẻ Trung Quốc.

Theo Wikipedia, Mixue hiện có hơn 45.000 cửa hàng trên toàn cầu, nhờ chiến lược giá sốc (trà sữa dưới 10 nhân dân tệ, kem dưới 5 nhân dân tệ, phù hợp với học sinh, sinh viên. Ngoài ra, phí nhượng quyền thấp giúp mở rộng nhanh chóng tới các thành phố trung bình và nhỏ. Linh vật “người tuyết” và bài hát quảng cáo của Mixue đã trở thành hiện tượng mạng...