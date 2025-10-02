Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Quảng Ninh: Phát hiện ‘trà sữa giảm cân’ chứa chất cấm ảnh hưởng hệ thần kinh

Hoàng Dương
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.H.Q (SN 1996, trú tại phường Móng Cái 2, Quảng Ninh) về hành vi kinh doanh thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, chứa chất cấm nguy hại đến sức khỏe.

Theo đó, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, Chi cục QLTT Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh “Hoàng Quyên Trà sữa Giảm cân” cùng tài khoản bán hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 76 hộp trà sữa giảm cân “Viet Milk Tea Denmark” không có hóa đơn, chứng từ. Bao bì sản phẩm ghi “Made in Denmark”, nhưng khi tra cứu mã vạch không hiện thông tin nhà sản xuất, chỉ có hướng dẫn sử dụng.

1000004021.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh “Hoàng Quyên Trà sữa Giảm cân”.

Mẫu sản phẩm được gửi đi kiểm nghiệm, kết quả xác định có chứa Sibutramine - hoạt chất đã bị Bộ Y tế cấm sử dụng trong thực phẩm do nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tim mạch và hệ thần kinh. Tổng giá trị hàng vi phạm gần 40 triệu đồng, trong khi doanh thu qua thương mại điện tử của cơ sở này ước tính gần 1 tỷ đồng.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, Đội QLTT số 4 đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân và Công an tỉnh để phân loại xử lý.

1000004020.jpg
Sản phẩm trà sữa có chất cấm gây ảnh hưởng hệ thần kinh.

Trên cơ sở đề xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định xử phạt bà N.H.Q số tiền 144,13 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm, đình chỉ hoạt động kinh doanh thực phẩm 11 tháng và yêu cầu chấm dứt ngay hành vi kinh doanh trái phép.

Vụ việc hiện được chuyển sang cơ quan Thuế để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Hoàng Dương
#trà sữa giảm cân #Quảng Ninh #Sibutramine #thực phẩm chức năng #kiểm tra thị trường #xử phạt vi phạm #an toàn thực phẩm #chất cấm

