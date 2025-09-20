Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Chủ cơ sở sản xuất giò chả bị điều tra vì sử dụng chất cấm

Thành Đạt - Phạm Quỳnh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 20/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Cao Khải (SN 1978, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Trước đó, vào sáng 22/8, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất của Hoàng Cao Khải tại số 113 đường Mường Than và quầy hàng trước số nhà 001A, đường Kim Hà, chợ Kim Tân. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Khải đang sử dụng phụ gia để chế biến thực phẩm.

Kết quả kiểm nghiệm ngày 25/8 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho thấy, giò chả, xúc xích, mọc viên do cơ sở này sản xuất có chứa hàn the - chất bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm theo Thông tư 24/2019/TT-BYT.

9551.jpg
Đối tượng Hoàng Cao Khải làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Hộ kinh doanh của Hoàng Cao Khải bắt đầu hoạt động từ tháng 3/2021. Hằng ngày, Khải trực tiếp sản xuất giò, chả, xúc xích, mọc viên rồi đưa cho vợ mang ra bán tại quầy hàng ở chợ Kim Tân. Tổng giá trị số hàng vi phạm được xác định là hơn 20 triệu đồng.

9553.jpg
9554.jpg
Tang vật vụ án.

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Cao Khải để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Thành Đạt - Phạm Quỳnh
#an toàn thực phẩm #chế biến thực phẩm cấm #giò chả chứa hàn the #khởi tố chủ cơ sở thực phẩm #điều tra vi phạm an toàn thực phẩm #phụ gia thực phẩm bị cấm #kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất #quản lý thị trường Lào Cai #giò chả #xúc xích #mọc viên vi phạm #xử lý vi phạm an toàn thực phẩm

Xem thêm

Cùng chuyên mục