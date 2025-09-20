Chủ cơ sở sản xuất giò chả bị điều tra vì sử dụng chất cấm

TPO - Ngày 20/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Cao Khải (SN 1978, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Trước đó, vào sáng 22/8, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất của Hoàng Cao Khải tại số 113 đường Mường Than và quầy hàng trước số nhà 001A, đường Kim Hà, chợ Kim Tân. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Khải đang sử dụng phụ gia để chế biến thực phẩm.

Kết quả kiểm nghiệm ngày 25/8 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho thấy, giò chả, xúc xích, mọc viên do cơ sở này sản xuất có chứa hàn the - chất bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm theo Thông tư 24/2019/TT-BYT.

Đối tượng Hoàng Cao Khải làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Hộ kinh doanh của Hoàng Cao Khải bắt đầu hoạt động từ tháng 3/2021. Hằng ngày, Khải trực tiếp sản xuất giò, chả, xúc xích, mọc viên rồi đưa cho vợ mang ra bán tại quầy hàng ở chợ Kim Tân. Tổng giá trị số hàng vi phạm được xác định là hơn 20 triệu đồng.

Tang vật vụ án.

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Cao Khải để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.