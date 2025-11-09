Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Bắc Ninh trao giải cuộc thi 'Tìm kiếm tài năng'

P.V

Chiều 8/11, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phối hợp với Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên (phường Võ Cường) tổ chức chương trình Thanh niên thượng tôn pháp luật năm 2025 và vòng chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng.

anh-tai-nang.jpg
Bắc Ninh trao giải cuộc thi “Tìm kiếm tài năng”

Với chuyên đề “Phòng chống ma túy và tác hại của thuốc lá điện tử”, chương trình đã thu hút sự tham gia sôi nổi của hơn 2.000 học sinh toàn trường. Thông qua hình thức tuyên truyền kết hợp trò chơi hỏi – đáp ngắn giữa học sinh và cán bộ Công an tỉnh, các nội dung pháp luật, kỹ năng phòng tránh tệ nạn xã hội được truyền tải sinh động, dễ hiểu và gần gũi.

Chương trình tập trung cảnh báo thực trạng học sinh, thanh thiếu niên bị lôi kéo sử dụng ma túy, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, việc học tập và tương lai của các em. Bên cạnh đó, cán bộ tuyên truyền cũng hướng dẫn phương pháp nhận biết, kỹ năng từ chối và bảo vệ bản thân trước các cám dỗ xấu.

Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Bắc Ninh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, khẳng định vị trí, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không có tệ nạn.

Ngay sau chương trình tuyên truyền là vòng chung kết cuộc thi “Tìm kiếm tài năng” Trường THPT Hàn Thuyên năm 2025, với sự góp mặt của 10 đội thi xuất sắc đến từ các chi đoàn. Các tiết mục ca – múa – kịch được dàn dựng công phu, truyền tải thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C cùng giải Tiết mục có hiệu ứng lan tỏa giáo dục truyền thống cho các đội đạt thành tích cao.

Cuộc thi là một trong những hoạt động ý nghĩa do Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chủ trì, nhằm đồng hành cùng thanh niên trong rèn luyện kỹ năng, phát triển thể chất và nâng cao đời sống tinh thần. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

P.V
#Bắc Ninh #cuộc thi tài năng #phòng chống ma túy

