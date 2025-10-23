Robot AI phục vụ hành chính công giành giải nhất cuộc thi 'Công nghệ từ trái tim'

TPO - Chiều 23/10 tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam và Tập đoàn Công nghệ - Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp tổ chức Lễ trao giải và khai trương khu trưng bày Giải thưởng "Công nghệ từ trái tim - Technology with heart" lần thứ 2 - năm 2025.

Dự buổi lễ và trao giải có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; bà Trần Thị Thu Đông, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; PGS,TS Trần Tuấn Anh, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Vũ Việt Trang, Tổng giám đốc TTXVN.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông trao giải Nhất cho các tác giả. Ảnh: Lê Đông/TTXVN

Sau 5 tháng phát động, Ban tổ chức Giải thưởng “Công nghệ từ trái tim-Technology with heart” lần thứ 2 đã nhận được 1.131 tác phẩm ảnh đơn, 229 tác phẩm ảnh bộ và 122 tác phẩm video. Qua 3 vòng chấm công tâm, khách quan, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng Giải thưởng đã quyết định trao giải cho 32 tác phẩm xuất sắc nhất, bao gồm: 11 giải ở Thể loại Ảnh bộ (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích); 10 giải ở thể loại Ảnh đơn (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích); 11 giải ở thể loại Video (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích).

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trao giải cho các tác giả đoạt giải Khuyến khích

Trong 32 tác phẩm xuất sắc vừa nhận giải thưởng, có 3 tác phẩm giành giải Nhất ở các hạng mục ảnh đơn, ảnh bộ và video. Cụ thể, tác phẩm: Robot làm nhân viên AI phục vụ hành chính công tại Hà Nội của tác giả: Nguyễn Phú Khánh – Trần Thanh Giang đến từ Thông Tấn xã Việt Nam đoạt giải Nhất hạng mục ảnh bộ. Tác phẩm Niềm vui được làm quen cùng robot của Tác giả: Bùi Văn Vân đến từ Thành phố Hồ Chí Minh đoạt giải nhất hạng mục ảnh đơn. Tác phẩm: Học sinh Lào Cai nghiên cứu phát triển hệ thống cảnh báo khẩn cấp thiên tai của tác giả Nguyễn Tuấn Khôi và Lục Thu Hương đoạt giải nhất hạng mục video.

Tác phẩm đoạt giải nhất hạng mục ảnh bộ: Robot làm nhân viên AI phục vụ hành chính công tại Hà Nội Tác giả: Nguyễn Phú Khánh – Trần Thanh Giang

Từ 10/7/2025, Phường Cửa Nam (Hà Nội) đưa vào vận hành robot AI thông minh làm nhân viên phục vụ tại Trung tâm Hành chính công. Hiện nay robot có 6 chức năng chính như: Tư vấn dịch vụ và phát số thứ tự tự động; thu thập và gửi phản hồi trực tuyến; di chuyển tự động, phát nước và bánh kẹo tại khu vực chờ; tư vấn và hỗ trợ tại chỗ…Đây cũng là phường đầu tiên ở Thủ đô thí điểm mô hình này để phục vụ nhân dân tốt hơn. Người dân trên địa bàn đã rất phấn khởi và hài lòng trước sự đổi mới này.

Tác phẩm đoạt giải nhất hạng mục ảnh bộ: Niềm vui được làm quen cùng robot

﻿ Tác giả: Bùi Văn Vân

﻿Các em học sinh Trường Việt Anh 2, phường Dĩ An (Tp. HCM) tìm hiểu, khám phá robot

Tác phẩm đoạt giải Nhất, hạng mục Video "Học sinh Lào Cai nghiên cứu phát triển hệ thống cảnh báo khẩn cấp thiên tai." (Video: Nguyễn Tuấn Khôi và Lục Thu Hương)

Bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc TTXVN, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng “Công nghệ từ trái tim-Technology with heart” lần thứ 2 cho biết: "Qua video tổng kết, chúng ta thấy rõ những giá trị khoa học công nghệ mang lại cho cuộc sống, không chỉ là những thay đổi mang tính đột phá trên nhiều lĩnh vực, mà còn là những câu chuyện bằng hình ảnh về những điều tốt đẹp trong cuộc sống hàng ngày của người dân trên mọi miền Tổ quốc"

Ngay sau Lễ trao giải, Ban Tổ chức trưng bày 63 tác phẩm tiêu biểu nhất của Giải thưởng tại Vườn hoa Tao Đàn, Hà Nội.