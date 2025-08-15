Dự án nghĩa trang ở Hà Nội 'đóng băng' nhiều năm, người dân sống trong cảnh tạm bợ

TPO - Dự án đầu tư xây dựng Công viên nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng - giai đoạn I nhiều diện tích đất đã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng chưa chi trả tiền cho người bị thu hồi đất, trong đó nhiều diện tích bị san lấp, khiến cuộc sống không ít hộ dân bị đảo lộn.

Nằm trên quả đồi trơ trọi bị san lấp dang dở, gia đình anh Nguyễn Văn Thành cùng mẹ là bà Đào Thị Đào là hai gia đình cuối cùng bám trụ lại tại dự án Công viên nghĩa trang Yên Kỳ chậm tiến độ. Trong cảnh những ngôi nhà ngấm nước ngập dần đổ sụp, rêu mốc, bà Đào Thị Đào (88 tuổi), vẫn phải sống trong căn nhà xập xệ, hễ mưa là nước vào nhà, ngập lụt.

Dự án “giậm chân tại chỗ” khiến nhiều hộ dân tại đây rơi vào cảnh mắc kẹt trong vùng chờ giải phóng mặt bằng.

Anh Thành cho biết: “Khoảng chục năm nay gia đình sống trong điều kiện thế này. Nhà có đất thì chuyển đi, nhà không có thì đi thuê, ở nhờ. Hiện tại chỉ còn chúng tôi không có điều kiện đành phải bám trụ nơi này sống qua ngày”.

Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân sinh sống tại thôn Phú Mỹ A, xã Phú Sơn, sinh sống trong cảnh tạm bợ trên phần đất nằm trong diện tích thu hồi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công viên nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng - giai đoạn 1.

Trên địa bàn xã Phú Sơn, Dự án đầu tư xây dựng Công viên nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng - giai đoạn 1 có diện tích 179,3ha, liên quan đến 584 hộ. Đến nay, còn nhiều diện tích đất đã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng chưa chi trả tiền cho người bị thu hồi đất, trong đó nhiều diện tích bị san lấp, khiến cuộc sống không ít hộ dân bị đảo lộn.

Dự án mở rộng nghĩa trang Yên Kỳ được thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2016, quy mô giai đoạn 1 của dự án khoảng 200ha và đến nay vẫn còn gần 100ha chưa được GPMB. Do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư dự án đã dừng thi công, xin ý kiến các ngành, đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc

Liên quan đến công tác GPMB và tiến độ dự án Công viên nghĩa trang Yên Kỳ, đại diện lãnh đạo UBND xã Vật Lại cho biết, sau khi UBND TP ban hành văn bản chỉ đạo số 3865/UBND – NNMT, ngày 2/7/2025, UBND xã đã mời Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bình Minh triển khai các bước tiếp theo.



Nhiều năm qua, hàng ngàn người dân mong mỏi dự án Nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng đi vào vận hành.

“Chúng tôi xác định rõ những chậm trễ trong công tác GPMB. Tuy nhiên, sau khi bộ máy mới đi vào ổn định, cùng với việc đo đạc được hoàn thiện và thẩm định chặt chẽ, dự án sẽ có nền tảng vững chắc để thực hiện. Mục tiêu của chúng tôi đặt ra với nhà đầu tư là hoàn tất đo đạc trước 15/8, phê duyệt bản đồ trước 15/9, đồng thời chuẩn bị phương án điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết để vẫn bảo đảm chất lượng và quyền lợi các bên liên quan”, lãnh đạo UBND xã Vật Lại thông tin.

Theo Ban Quản lý đầu tư hạ tầng xã Vật Lại, dự án còn khó khăn về kinh phí để thực hiện tái định cư. Hiện tại, UBND xã Vật Lại đã chủ động kiến nghị thành phố bổ sung ngân sách và cho phép điều chỉnh nội dung dự án phù hợp thực tế.

“Chính quyền địa phương hai cấp luôn thống nhất quyết tâm, vừa bảo đảm quyền lợi người dân, vừa đồng hành cùng nhà đầu tư. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của địa phương và sẽ triển khai các giải pháp linh hoạt để thực công tác GPMB dự án. Địa phương đang cố gắng thực hiện, dự kiến hoàn thành dự án vào quý IV/2026”, lãnh đạo UBND xã Vật Lại thông tin.