Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nữ giám đốc lĩnh án tù vì buôn lậu hàng trăm tấn thủy hải sản

Tân Châu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nữ giám đốc Công ty Quốc Hưng mở 3 tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan, nhập khẩu 209,318 tấn thủy hải sản trị giá trên 10 tỷ đồng, gây thiệt hại 1,2 tỷ đồng.

Ngày 19/8, HĐXX TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Thị Thùy Hương (SN 1981; quê Bình Thuận cũ) 7 năm tù về tội “Buôn lậu”.

z6921711156119-73ed7d4c1021ead6447d436b5860b974.jpg
Bị cáo Nguyễn Thị Thùy Hương tại phiên tòa sáng 19/8.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thùy Hương là giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Quốc Hưng (Công ty Quốc Hưng), có trụ sở tại phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 (cũ), TPHCM.

Ngày 6/1/2020, Công ty Quốc Hưng ký kết hợp đồng gia công các mặt hàng là thủy hải sản các loại cho Công ty X-Food Spz (địa chỉ ở nước ngoài). Theo đó, Công ty Quốc Hưng mở 3 tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công – Cục Hải quan TPHCM, nhập khẩu 209,318 tấn thủy hải sản các loại với tổng trị giá các lô hàng là trên 10 tỷ đồng. Số thuế khai báo được miễn là 1,2 tỷ đồng. Mục đích nhập khẩu là để gia công hàng hóa theo hợp đồng gia công.

Tuy nhiên, sau khi nhập khẩu hàng hóa theo các tờ khai nêu trên, Công ty Quốc Hưng không tiến hành gia công tái xuất hàng hóa theo khai báo và hợp đồng đã ký kết. Trái lại, Nguyễn Thị Thùy Hương đã tự ý mang đi tiêu thụ, bằng cách bán lại cho khách hàng nhưng không khai báo, chuyển đổi mục đích sử dụng cho Cơ quan Hải quan theo quy định.

Số tiền bán hàng hóa, Hương đã sử dụng hết cho hoạt động của Công ty Quốc Hưng và cá nhân.

Đến năm 2022, Hải quan quản lý hàng gia công tiến hành rà soát, nhận thấy hợp đồng gia công đã hết hạn, còn tồn nguyên liệu, không xuất khẩu sản phẩm nhưng Công ty Quốc Hưng chưa làm thủ tục xử lý nguyên vật liệu dư thừa theo quy định, nên đã tiến hành làm việc. Kết quả, Công ty Quốc Hưng thừa nhận có hành vi sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế không đúng mục đích mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng.

Tân Châu
#Buôn lậu #Nguyễn Thị Thùy Hương #Hải quan #Tuyên án #xét xử

Xem thêm

Cùng chuyên mục