Tạm giữ đối tượng vận chuyển hàng nghìn bao thuốc lá lậu

TPO - Bước đầu, Nghĩa khai nhận vận chuyển thuê thuốc lá điếu nhập lậu từ tỉnh Long An về Tiền Giang để tiêu thụ.

Ngày 5/5, thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa phối hợp với lực lượng CSGT Bộ Công an bắt quả tang đối tượng đang vận chuyển gần 3.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, Trương Văn Nghĩa (32 tuổi, ngụ thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, Long An) điều khiển ô tô mang biển số 62A-23853 di chuyển trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo hướng từ tỉnh Long An về tỉnh Tiền Giang. Đến đoạn thuộc địa bàn thị xã Cai Lậy, Nghĩa điều khiển xe rẽ ra đường dẫn cao tốc.

Khi di chuyển đến km 66+200 (ấp Tân Phong, xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy), ô tô do Nghĩa điều khiển bị lực lượng tuần tra của Cục CSGT - Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Tiền Giang yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong ô tô chứa tổng cộng 2.980 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm các nhãn hiệu: Jet, Hero, Scott.

Hiện đối tượng này đang bị cảnh sát tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.