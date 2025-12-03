Hơn 146 nghìn người nghỉ việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy

Sáng 3/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trình Quốc hội báo cáo tổng hợp việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội Khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề và chất vấn.

Trong lĩnh vực tài chính, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo rà soát 12 luật và trình Quốc hội thông qua 8 luật về ngân sách Nhà nước, giá, quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và một số luật thuế chuyên ngành. Tập trung rà soát, tổng hợp, phân loại, xây dựng phương án và quyết liệt tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Như Ý

Trong lĩnh vực ngân hàng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; thực hiện chuyển giao bắt buộc đối với 3 ngân hàng mua bắt buộc và Ngân hàng Đông Á.

Đến cuối tháng 10/2025, tỷ lệ nợ xấu nội bảng được kiểm soát ở mức 1,64%. Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống được cải thiện, bảo đảm nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế. Triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý thị trường vàng.

Về lĩnh vực công thương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định về điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và kế hoạch thực hiện; cơ chế mua bán điện giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện; chính sách khuyến khích phát triển nguồn điện áp mái nhà dân, cơ quan, công sở, khu công nghiệp tự sản, tự tiêu…

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo xây dựng, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục đào tạo nhằm tạo sự bứt phá trong phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

Chính phủ cũng đã trình Quốc hội ban hành Luật Nhà giáo và 2 nghị quyết về: Miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi.

Cùng với đó, rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Khẩn trương xây dựng phương án thực hiện chủ trương bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất sử dụng chung cả nước…

Trong lĩnh vực y tế, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, Chính phủ đã xây dựng, trình ban hành ba kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân số, phát triển y học cổ truyền, phòng, chống dịch COVID-19 và ba chỉ thị của Ban Bí thư về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Đặc biệt là trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 72 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Về lĩnh vực nội vụ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thông tin, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu và đang tiếp tục tập trung triển khai, trong đó, tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, thiết lập cơ sở pháp lý vững chắc để tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Chính phủ, chính quyền địa phương. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các bộ, ngành Trung ương đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực.

Triển khai sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn ở địa phương, bảo đảm tương đồng với việc sắp xếp các bộ, ngành ở Trung ương; ban hành các văn bản quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, hướng dẫn để chính quyền địa phương 2 cấp sớm hoạt động ổn định.

Đáng lưu ý, việc tinh giản biên chế đạt kết quả tích cực, giai đoạn 2022 - 2026, biên chế công chức giảm trên 5%, biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách giảm trên 15%.

“Đến nay có 146,8 nghìn người nghỉ việc theo chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho hay.