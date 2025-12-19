Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công siêu dự án khu đô thị thể thao Olympic, Hà Nội

report Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công dự án khu đô thị thể thao Olympic, Hà Nội

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic

Sáng 19/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic, tại xã Thượng Phúc, TP Hà Nội.

Cùng tham dự có ông Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

Đây là dự án có tổng vốn đầu tư lớn nhất trong số 234 dự án khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật trên cả nước vào hôm nay để chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic do Tập đoàn Vingroup đầu tư, với tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 925.651 tỉ đồng, quy mô sử dụng đất 9.171ha.

Địa điểm thực hiện dự án thuộc phạm vi 11 xã: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hoà, của TP. Hà Nội.

Theo đề xuất của Tập đoàn Vingroup, dự án được chia ra 4 dự án thành phần theo các phân khu chính.

Đó là, dự án thành phần phân khu A - phát triển đô thị mới gắn với mô hình TOD (đô thị nén).

Dự án thành phần phân khu B - phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao, với điểm nhấm là sân vận động Trống Đồng đẳng cấp quốc tế.

Dự án thành phần phân khu C - phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với khu liên hiệp thể thao.

Dự án thành phần phân khu D - phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với khu liên hiệp thể thao.

Theo tính toán của nhà đầu tư, quy mô dân số Khu đô thị thể thao Olympic khoảng 751.000 người.

Về tiến độ thực hiện, dự án dự kiến hoàn thành khu liên hợp thể thao, sân vận động vào quý 2-2030 và hoàn thành toàn bộ dự án năm 2035.

Mục tiêu đầu tư dự án Khu đô thị thể thao Olympic hướng tới là đủ điều kiện đăng cai các sự kiện thể thao lớn tầm châu lục và quốc tế như: Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Thế vận hội Olympic.

Bên cạnh đó, siêu dự án này sẽ khớp nối hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khu vực nghiên cứu quy hoạch (khoảng 16.081 ha) và các dự án xung quanh đảm bảo đồng bộ về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật.

Dự án cũng đặt mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở và các công trình để kinh doanh theo hình thức bán, cho thuê, cho thuê mua và các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Trước khi khởi công dự án, Tập đoàn Vingroup và UBND xã Thường Tín đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thể thao Olympic - Khu B.

Tại Hội nghị này, đơn vị tư vấn lập quy hoạch đã trình bày chi tiết nội dung của đồ án.

Theo đó, khu B của Khu đô thị thể thao Olympic nằm tại các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc, Dân Hòa với quy mô dân số dự kiến khoảng hơn 186.00 người.

Khu này được bố trí hơn 1.700 ha đất ở để phát triển nhà liền kề, biệt thự cao 3-4 tầng, nhà chung cư cao tối đa 21 tầng, quy mô dân số hơn 13.000 người. Một số hạng mục khác gồm quảng trường, trung tâm thương mại, khách sạn, bệnh viện, resort từ trung cấp đến cao cấp, phục vụ nhu cầu lưu trú của các vận động viên và du khách.

Điểm nhấn của khu B là sân vận động Trống Đồng, với sức chứa dự kiến 135.000 chỗ, xây dựng trên diện tích hơn 48 ha.

Ngọc Mai