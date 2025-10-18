Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát động quyên góp cùng nhân dân vượt qua khó khăn do bão lũ gây ra

Trong thời gian ngắn vừa qua, bão số 10 và bão số 11 liên tiếp đổ bộ vào miền Bắc và Bắc Trung Bộ, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, làm đảo lộn cuộc sống của hàng vạn người dân. Đặc biệt, có 79 gia đình cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hai cơn bão này.

Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) cùng cán bộ chiến sỹ tại lễ phát động.

Trước những mất mát, khó khăn to lớn của nhân dân và CBCS vùng bị thiệt hại, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã phát động phong trào quyên góp, ủng hộ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Mỗi CBCS bằng tấm lòng tự nguyện, dù đóng góp nhiều hay ít, đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và truyền thống “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Đình Chiều, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhấn mạnh: “Đây không chỉ là hoạt động mang tính truyền thống mà còn là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn sâu sắc của mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ. Những đóng góp hôm nay sẽ góp phần tiếp sức cho đồng bào vùng bão lũ, giúp họ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”.

Đồng chí Phó Tư lệnh cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống thiên tai, bão lũ, quan tâm đời sống CBCS, kịp thời thăm hỏi, động viên những gia đình bị thiệt hại, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Đồng thời, CBCS toàn lực lượng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đối tượng cảnh vệ trong quá trình chỉ đạo, kiểm tra và hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả.

Các cán bộ, chiến sỹ tại lễ phát động.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh trao quà hỗ trợ cho 9 CBCS có gia đình bị thiệt hại nặng do bão số 10 và 11.

Xúc động khi nhận món quà nghĩa tình, Thượng tá Nguyễn Hữu Thủy, cán bộ Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế bày tỏ: “Tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo, đồng đội là nguồn động viên lớn lao giúp chúng tôi thêm vững tin, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Buổi lễ khép lại trong không khí trang nghiêm nhưng đượm tình người, lan tỏa thông điệp nhân văn về tình đồng chí, đồng đội, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ – những người thầm lặng giữ gìn bình yên cho cuộc sống, nay lại tiếp tục đồng hành cùng nhân dân vượt qua gian khó.