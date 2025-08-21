Triệu tập nhóm đối tượng mang hung khí, dùng ná cao su bắn vỡ kính ô tô, nhà dân

TPO - Nhóm đối tượng nhiều lần mang hung khí đi xe máy, dùng ná cao su bắn bi sắt vào quán Phương Đông và vào các phương tiện ô tô lưu thông trên đường gây hư hỏng tài sản người dân.

Ngày 21/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an xã Đại Lộc vừa triệu tập nhóm đối tượng dùng ná cao su bắn bi sắt làm vỡ kính ô tô và nhà dân.

Công an triệu tập 3 đối tượng gồm Đỗ Thành Kỳ (SN 2009), Phạm Hoàng Đạt (SN 2007), Võ Quỳnh Lanh (SN 2002) cùng trú tại thôn Phú Mỹ, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng.

Nhóm đối tượng bị công an triệu tập. Ảnh CA

Trước đó, ngày 13/8, Công an xã Đại Lộc liên tiếp tiếp nhận đơn trình báo của anh L.V.H.D (SN 2001, trú xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) và anh L.Đ (SN 1990, trú xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) về việc bị một số đối tượng điều khiển xe máy mang theo dao phóng lợn, sử dụng ná cao su bắn bi sắt vào phương tiện và cơ sở kinh doanh, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng.

Theo trình báo, nhóm đối tượng đã dùng ná cao su bắn bi sắt vào kính chắn gió ô tô, làm vỡ kính, đồng thời bắn nhiều lần vào quán Phương Đông, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và gây hoang mang dư luận.

Nhận thấy tính chất nguy hiểm của vụ việc, Công an xã Đại Lộc đã khẩn trương triển khai lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ danh tính các đối tượng.

Công an xác định và triệu tập 3 đối tượng Đỗ Thành Kỳ, Phạm Hoàng Đạt, Võ Quỳnh Lanh.

Nhóm đối tượng dùng ná cao su bắn vỡ kính xe ô tô lưu thông trên đường.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần mang hung khí đi xe máy, dùng ná cao su bắn bi sắt vào quán Phương Đông và vào các phương tiện ô tô lưu thông trên tuyến đường ĐT609, gây hư hỏng tài sản và tiềm ẩn nguy cơ cao cho người dân.

Hiện, Công an xã Đại Lộc đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.