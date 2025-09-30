Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Clip người phụ nữ nhổ nước bọt và tấn công bé gái hàng xóm

Hương Chi
TPO - Thấy bé gái 15 tuổi đi qua nhà, bà đã V.T.N. đã nhổ nước bọt về phía bé gái, sau đó đã dùng tay đánh liên tiếp vào đầu và uy hiếp bé N.N.N.. Đoạn clip ghi lại diễn biến vụ việc trên được lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao.

Ngày 30/9, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ có hành vi nhổ nước bọt và đánh bé gái trong một con hẻm nhỏ.

Đoạn clip thu hút người dùng mạng xã hội, nhiều bình luận lên án hành vi bạo hành trẻ em của người phụ nữ, song hầu hết chưa hiểu lý do dẫn tới vụ việc trên.

Clip: Diễn biến vụ việc

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào tối 27/9, tại một con hẻm nhỏ thuộc khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TPHCM. Người phụ nữ xuất hiện trong clip là bà V.T.N. (50 tuổi) và bé gái bị đánh tên N.N.N. (15 tuổi), cả hai là hàng xóm.

Công an phường Tân Đông Hiệp cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã tiến hành làm việc với những người liên quan. Đơn vị này đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N. về hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Làm việc với cơ quan công an, bà V.T.N. cho biết, bé gái hàng xóm có mâu thuẫn với con của bà nên mỗi lần đi ngang qua nhà, bé tỏ thái độ khiêu khích làm bà tức giận.

Vào tối 27/9, bà V.T.N. đứng trước nhà mình thì thấy N.N.N. đi qua, bà đã V.T.N. nhổ nước bọt về phía N.. Khi bé N. phản ứng, bà V.T.N. đã dùng tay đánh liên tiếp vào đầu và uy hiếp bé N..

Hương Chi
