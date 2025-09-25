Công an Đà Nẵng triệu tập hàng chục đối tượng gây náo loạn đường phố trong đêm

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương vào cuộc điều tra, triệu tập hơn 30 đối tượng gây náo loạn đường phố trong đêm. Đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý hàng chục đối tượng khác liên quan.

Ngày 25/9, liên quan đến phản ánh của Tiền Phong về vụ "Thanh niên tụ tập gây náo loạn đường phố trong đêm ở Đà Nẵng", Thượng tá Lương Quốc Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương xác minh, làm rõ và đã tiến hành triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng.

"Phòng Cảnh sát hình sự đang triển khai rốt ráo các biện pháp để truy tìm các đối tượng gây rối trật tự. Đến nay, đã triệu tập được hơn 30 đối tượng và tiếp tục triệu tập hàng chục đối tượng khác có liên quan để điều tra, xử lý theo quy định", Thượng tá Nghĩa cho biết.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã triệu tập hàng chục đối tượng và tiếp tục truy tìm các đối tượng liên quan vụ việc.

Trước đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về việc rạng sáng 21/9, nhiều thanh thiếu niên hẹn nhau tụ tập, đi xe máy trên tuyến đường 2/9, Cách Mạng Tháng Tám, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo trinh sát thường trực tại đơn vị phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Khu vực 1, công an các địa phương tiến hành xác minh, truy xét các đối tượng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng bị triệu tập đã bước đầu khai nhận vào khoảng 3h sáng ngày 21/9, thông qua mạng Facebook các đối tượng đã hẹn nhau tập trung tại khu vực tuyến đường 2/9, Cách Mạng Tháng Tám rồi chạy xe theo nhóm nhằm mục đích gây sự chú ý.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Thành
