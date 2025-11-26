UTH và Tập đoàn Metro Quảng Châu ra mắt phòng thí nghiệm tiên tiến về đường sắt đô thị

Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM và Tập đoàn Metro Quảng Châu (Trung Quốc) vừa ra mắt phòng thí nghiệm tiên tiến về đường sắt đô thị. Sự kiện không chỉ đánh dấu một diễn đàn học thuật quan trọng mà còn mở ra một bước tiến mới trong nghiên cứu – ứng dụng công nghệ cho ngành đường sắt đô thị Việt Nam.

Ngày 26/11 – tại TPHCM diễn ra Hội nghị Khoa học Quốc tế ICEOE 2025 do Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM chủ trì quy tụ nhiều chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực Kỹ thuật Môi trường và Kỹ thuật Đại dương. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy thoái tài nguyên biển tiếp tục đặt ra các thách thức cấp bách cho cộng đồng khoa học.

Lãnh đạo, chuyên gia hai bên ra mắt phòng thí nghiệm.

Theo thông tin từ ban tổ chức, phòng thí nghiệm sẽ tập trung nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm năng lượng, nâng cao an toàn chạy tàu, tối ưu bảo trì và quản lý tài sản hạ tầng. Đây cũng là nơi triển khai mô phỏng, thử nghiệm các kịch bản vận hành trong bối cảnh đô thị hiện đại, đồng thời tạo môi trường kết nối giữa chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên để hình thành các nhóm nghiên cứu liên ngành.

Những nghiên cứu từ phòng thí nghiệm kỳ vọng có thể được chuyển giao trực tiếp cho các dự án đường sắt đô thị tại Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động hợp tác nổi bật này, ICEOE 2025 tiếp tục khẳng định vị thế của một diễn đàn khoa học quốc tế chất lượng. Hội nghị năm nay nhận 50 bài tham luận, trong đó 35 bài được chọn trình bày sau quy trình phản biện nghiêm ngặt.

Các chuyên gia tham quan tại Hội thảo.

Các báo cáo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu như động lực học ven biển, mô hình hóa thủy động lực, kỹ thuật công trình biển, giải pháp bảo vệ môi trường và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hàng hải.

Hội nghị quy tụ nhiều chuyên gia quốc tế hàng đầu: GS. He Zhixin (Trung Quốc) với 20 bằng sáng chế và 58 giải thưởng khoa học; GS. David R. Fuhrman (Đan Mạch) – người đóng góp quan trọng cho mô hình CFD, Tổng biên tập Applied Ocean Research; GS. Giorgio Bellotti (Ý) – chuyên gia tương tác sóng – công trình; PGS.TS. Đặng Xuân Kiên (Việt Nam) – chuyên gia AI và công nghệ hàng hải, Tổng biên tập EAI Transactions on Transportation Systems and Ocean Engineering; cùng các chuyên gia đến từ Croatia và Hàn Quốc.

Các chuyên gia tham gia hội thảo.

ICEOE 2025 được đánh giá là nền tảng kết nối tri thức quốc tế quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy thoái tài nguyên biển. Tại đây, các nhà khoa học thảo luận về tác động của biến đổi khí hậu lên hệ sinh thái biển, công nghệ công trình bền vững và xu hướng nghiên cứu mới trong kỹ thuật môi trường – đại dương.

Với điểm nhấn là phòng thí nghiệm đường sắt đô thị vừa được khởi động, ICEOE 2025 không chỉ đem lại giá trị học thuật mà còn tạo tiền đề cho hợp tác nghiên cứu – chuyển giao công nghệ, đóng góp thiết thực cho chiến lược phát triển hạ tầng giao thông hiện đại của Việt Nam.