Tìm ra được Đại sứ sinh viên UTH 2025

Vượt qua 26 thí sinh khác trong đêm Chung kết cuộc thi “Đại sứ sinh viên UTH 2025 – UTH’s Ambassador 2025" Âu Vĩnh Khang – Bảng Nam và Trịnh Thanh Khánh Nguyên – Bảng Nữ đã xuất sắc giành Giải Vàng và trở thành Đại sứ sinh viên UTH 2025.

Tối 16/1, tại Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM (UTH), đêm Chung kết cuộc thi “Đại sứ sinh viên UTH 2025 – UTH’s Ambassador 2025” với chủ đề “Shine Your Vibes” đã khép lại, tìm ra 4 gương mặt tiêu biểu đại diện cho hình ảnh sinh viên UTH năng động, bản lĩnh và giàu cảm hứng.

Các thí sinh tham dự đêm chung kết.

Sau hành trình tranh tài kéo dài qua nhiều vòng thi, Top 28 thí sinh đã bước vào đêm Chung kết với 4 phần thi chính: Opening Dance, trình diễn trang phục Áo dài, trang phục Dạ hội và ứng xử (từ khóa, quyết định).

Cơ chế loại trực tiếp được áp dụng xuyên suốt, lần lượt tìm ra Top 20, Top 10 và Top 4 thí sinh xuất sắc nhất.

Các thí sinh đã mang đến những phần trình diễn mang đậm “vibes” riêng: trẻ trung, tự tin ở Opening Dance; thanh lịch, nền nã trong tà áo dài truyền thống; bản lĩnh, thần thái ở phần thi trang phục dạ hội; và chiều sâu tư duy, khả năng truyền cảm hứng ở hai vòng ứng xử.

Kết quả, ngôi vị Giải Vàng Đại sứ sinh viên UTH 2025 đã thuộc về hai gương mặt: Âu Vĩnh Khang – Bảng Nam và Trịnh Thanh Khánh Nguyên – Bảng Nữ. Danh hiệu Giải Bạc Đại sứ sinh viên UTH 2025 gọi tên: Dương Bảo Nghi và Trần Nguyên Khang.

Bên cạnh các giải chính, Ban Tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng phụ như: Thí sinh tài năng nhất, Best Photoshoot, Thí sinh mặc áo dài đẹp nhất, Thí sinh mặc dạ hội/vest đẹp nhất, Thí sinh được khán giả yêu thích nhất… nhằm ghi nhận nỗ lực, dấu ấn riêng của từng bạn trong hành trình tham gia cuộc thi.

Hai tân Đại sứ UTH 2025 Trịnh Thanh Khánh Nguyên và Âu Vĩnh Khang.

Cận cảnh nhan sắc Trịnh Thanh Khánh Nguyên.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh: chiếc vương miện Đại sứ sinh viên UTH 2025 không chỉ là biểu tượng cho sắc vóc, mà còn là trách nhiệm lan tỏa tinh thần UTH, đồng hành cùng nhà trường trong các hoạt động cộng đồng, học thuật, tình nguyện và truyền thông hình ảnh sinh viên.

BTC, BGK và thí sinh tại đêm chung kết.

Cuộc thi “Đại sứ sinh viên UTH 2025 – Shine Your Vibes” khép lại, nhưng hành trình của các tân Đại sứ vừa mới bắt đầu – với kỳ vọng họ sẽ trở thành những “ngọn hải đăng” truyền cảm hứng đến cộng đồng sinh viên UTH trong năm học mới.