Lộ diện Top 28 thí sinh Chung kết 'Đại sứ Sinh viên UTH 2025'

Nguyễn Dũng

Sau hơn hai tháng khởi động với nhiều vòng thi sôi nổi, cuộc thi “Đại sứ Sinh viên UTH 2025” do Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức đã chính thức công bố Top 28 thí sinh xuất sắc nhất bước vào Vòng Chung kết.

545009516-122245303424082903-8332317772754394242-n.jpg

Nếu ở các vòng thi trước, thí sinh được thể hiện bản sắc và phong thái riêng, thì trong bộ ảnh ghép đôi giới thiệu Top 28 chung kết lại khắc họa rõ nét tinh thần song hành: trí tuệ gặp gỡ phong thái, bản lĩnh hòa quyện cùng cảm xúc – nơi sinh viên UTH tỏa sáng cùng nhau.

Sắc màu thanh xuân trong từng khung hình

Mỗi cặp thí sinh là một câu chuyện – nơi nữ sinh thể hiện nét duyên dáng, tự tin, còn nam sinh bộc lộ phong thái chững chạc, bản lĩnh. Sự đồng điệu trong ánh mắt, dáng đứng và màu sắc tạo nên bức tranh đối xứng đậm chất thanh xuân.

“Đại sứ Sinh viên UTH không chỉ là cuộc thi về nhan sắc, mà còn là hành trình lan tỏa tri thức và tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ Giao thông vận tải.” – Đại diện BTC chia sẻ.

Hình ảnh 28 thí sinh vào vòng Chung kết Đại sứ Sinh viên UTH 2025:

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg

Đếm ngược đến đêm Chung kết

Vòng Chung kết, dự kiến diễn ra vào ngày 15/11/2025, sẽ gồm bốn phần thi: Trang phục bắt buộc – Áo dài – Dạ hội – Ứng xử. Đây không chỉ là đêm tỏa sáng của 28 gương mặt ưu tú, mà còn là lễ hội tôn vinh sắc đẹp, tri thức và tinh thần sinh viên UTH.

Nguyễn Dũng
#Đại sứ Sinh viên UTH #Chung kết UTH 2025 #sinh viên trẻ #thí sinh xuất sắc #trí tuệ #sắc đẹp #Giao thông vận tải

