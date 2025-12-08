Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Hơn 12.000 học sinh dự Ngày hội khởi nghiệp tại TP.HCM

Nguyễn Dũng

Trong hai ngày 6 và 7/12, Sở GD&ĐT TP.HCM phối hợp Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức Ngày hội hỗ trợ học sinh – sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm học 2025–2026 tại Trường THPT Marie Curie. Sự kiện thu hút hơn 12.000 học sinh, mở đầu cho chuỗi hoạt động hướng nghiệp tại nhiều trường trong thời gian tới.

p1001196.jpg

Tại ngày hội, học sinh tham dự talkshow “Chuẩn bị tâm thế và kế hoạch khởi nghiệp”, nghe chuyên gia và doanh nhân trẻ chia sẻ về xu hướng việc làm, sự tác động của chuyển đổi số và những kỹ năng người trẻ cần có, từ tư duy sáng tạo đến khả năng thích ứng. Bài kiểm tra định hướng nghề nghiệp cũng được triển khai để hỗ trợ học sinh xác định nhóm tính cách và lựa chọn ngành phù hợp.

Điểm nhấn của chương trình là hệ thống lớp học trải nghiệm theo từng nhóm ngành: kinh tế – quản trị, truyền thông, thiết kế – kiến trúc, du lịch và sức khỏe. Học sinh được mô phỏng các hoạt động nghề nghiệp như xây dựng chiến dịch digital marketing, nhập vai hướng dẫn viên, thực hành kỹ năng chụp ảnh – kể chuyện, ký họa, làm phim stop-motion, đo sinh hiệu hay quan sát quy trình xét nghiệm.

p1001211.jpg
Học sinh hào hứng tham gia ngày hội.

Theo bà Trần Thúy Trâm Quyên, Phó hiệu trưởng HIU, mục tiêu của chuỗi hoạt động là giúp học sinh “chạm tay vào nghề”, từ đó xác định mức độ phù hợp trước khi lựa chọn ngành hoặc phát triển ý tưởng khởi nghiệp.

Sau chương trình tại THPT Marie Curie, Ngày hội sẽ tiếp tục triển khai tại Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương, dự kiến tiếp cận thêm hơn 10.000 học sinh trước khi bước vào vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp vào ngày 10/1/2026 tại HIU.

Nguyễn Dũng
