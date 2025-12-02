Công ty TNHH Logistics MLC ITL trao 70 triệu đồng “Chung tay vì đồng bào miền Trung, Tây Nguyên”.

Ông Huỳnh Vĩnh Nhân - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Logistics MLC ITL cho hay, khi biết Báo Tiền Phong phát động chương trình “Chung tay vì đồng bào miền Trung, Tây Nguyên”, lãnh đạo công ty thấy đây là dịp phù hợp thể huy động các nhân viên công ty cùng chung tấm lòng hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
Hiện Công ty TNHH Logistics MLC ITL phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Báo Tiền Phong để chọn 4 trường học ở vùng tâm lũ thuộc tỉnh (Phú Yên cũ), nay là tỉnh Đắk Lắk làm điểm trao quà gồm: Trường Tiểu học An Nghiệp, Trường THCS & THPT Nguyễn Viết Xuân, Trường THCS Đồng Khởi, Trường THPT Trần Phú.
Tiếp nhận hỗ trợ từ công ty, Nhà báo Lý Thành Tâm -Đảng uỷ viên, Trưởng Văn phòng Đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM bày tỏ vui mừng và cảm ơn tập thể lãnh đạo, công nhân viên công ty và các nhà hảo tâm bởi đây là món quà rất ý nghĩa và thiết thực.
Báo Tiền Phong tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cá nhân, mạnh thường quân… đồng hành cùng chương trình “Chung tay vì đồng bào miền Trung, Tây Nguyên”, góp phần sẻ chia khó khăn, giúp người dân và các em nhỏ sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Được biết Mitsubishi Logistics Corporation (có trụ sở chính tại Nhật Bản) với hơn 120 năm kinh nghiệm tại hơn 50 văn phòng trên hơn 10 quốc gia đã cùng với Indo-Trans Logistics (Việt Nam) với hơn 10 năm kinh nghiệm tại Việt Nam hợp tác liên doanh tạo nên một công ty mạnh cả về vận tải quốc tế và nội địa trong nước là công ty TNHH Logistics MLC ITL, thành lập vào ngày 27/5/2011. Công ty TNHH MLC ITL Logistics với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ vận tải, là một công ty hàng đầu trong ngành logistics, cung cấp giải pháp logistics tích hợp, bao gồm vận tải hàng không, vận tải biển, dịch vụ kho bãi, dịch vụ thông quan hải quan và giao hàng nhanh chóng thông qua tất cả các phương thức vận tải.
Công ty TNHH MLC ITL Logistics còn hướng tới tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và đáng tin cậy, nơi mỗi thành viên trong đội ngũ được khuyến khích và hỗ trợ để phát huy tối đa tiềm năng và đóng góp của mình. Điều này giúp công ty duy trì sự đoàn kết và cam kết về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.
Báo Tiền Phong phát động chương trình: Chung tay vì đồng bào miền Trung, Tây Nguyên. Mỗi sự đóng góp - dù nhỏ bé - đều là điểm tựa thiết thực, là lời động viên ấm áp, là ánh sáng thắp lên hy vọng nơi những vùng đất còn đang ngổn ngang sau mưa lũ.
