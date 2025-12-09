Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bí thư Hà Nội chỉ đạo phải đưa dự án Vành đai 2,5 về đích đúng tiến độ

Trường Phong
TPO - Chiều 9/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chủ trì làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án tuyến đường Vành đai 2.5.

Theo báo cáo, tuyến đường Vành đai 2,5 có tổng chiều dài 19,41km, mặt cắt từ 40-50m, điểm đầu giao với đường dẫn cầu Thanh Trì, điểm cuối kết thúc tại phường Phú Thượng. Dự án được khởi công từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Qua rà soát, toàn bộ tuyến đường Vành đai 2,5 trên địa bàn thành phố đang được phân thành 13 đoạn. Dự án đã được đầu tư theo quy hoạch được 7,6km, đang thực hiện đầu tư 9,36km, còn 2,45km chưa nghiên cứu đầu tư.

Hiện nay, một trong những khó khăn lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến 5 đoạn đang triển khai và 3 đoạn chưa triển khai.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PV.

Tuyến đường Vành đai 2,5 đóng vai trò huyết mạch, không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là giải pháp then chốt để giải quyết bài toán ùn tắc giao thông của thành phố. Việc hoàn thành các đoạn còn lại sẽ đồng bộ với các dự án hạ tầng khác, giúp giảm thời gian di chuyển, hạn chế ùn ứ giờ cao điểm và cải thiện chất lượng không khí đô thị.

Trong bối cảnh Hà Nội đang đô thị hóa nhanh chóng, tuyến đường Vành đai 2,5 là yếu tố then chốt để đạt mục tiêu đột phá hạ tầng, giảm ùn tắc giao thông - một trong 5 điểm nghẽn được thành phố tập trung chỉ đạo khắc phục.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phải xác định rõ trách nhiệm chính trị để tập trung toàn tâm, toàn ý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện triển khai dự án theo kế hoạch.

Ông Ngọc lưu ý cơ quan, đơn vị, địa phương phải thật kỹ lưỡng trong từng công việc, nhất là trong giải phóng mặt bằng; tập trung điều tra cơ bản, nắm tình hình, vận động người dân ngay từ bây giờ. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị của thành phố vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân; quyết tâm đẩy nhanh tiến độ dự án đạt mục tiêu đề ra.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, đây là dự án trọng tâm, trọng điểm của thành phố, có ý nghĩa không chỉ đối với tương lai phát triển của Hà Nội, mà còn đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn đời sống của nhân dân; yêu cầu phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân chia sẻ, ủng hộ và đồng hành cùng thành phố đưa dự án về đích đúng tiến độ.

