Công viên Thống Nhất: Bỏ rào chắn, mở tư duy

TP - Không còn những rào chắn nặng nề, bí bách, Công viên Thống Nhất đã trở về đúng nghĩa một công viên mở, một không gian công cộng để mọi người dân có thể vui chơi, trải nghiệm, góp phần tạo nên một Hà Nội xanh, sạch, đẹp và đáng sống.

Tháng 3/2025, 650m hàng rào Công viên Thống Nhất trên đường Lê Duẩn đã được phá dỡ nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương tạo không gian mở cho người dân Thủ đô. Không chỉ hạ rào, phần vỉa hè quanh công viên được chỉnh trang, lát đá tự nhiên; hệ thống điện chiếu sáng, rãnh thoát nước, bồn hoa quang cảnh được hoàn thiện tạo ra một diện mạo mới cho khu vực quanh công viên.

Trước đó vào cuối tháng 12/2022, những mét rào đầu tiên của công viên được thí điểm tháo dỡ trên đường Trần Nhân Tông. Thay thế vào đó là những "hàng rào mềm" bằng hoa hồng rực rỡ.

Công viên Thống Nhất từng là biểu tượng của kiến trúc công viên kiểu cũ – đóng kín, thu phí và giới hạn lối ra vào. Thế nhưng giờ đây, Công viên Thống Nhất đã thực sự hồi sinh, không còn là một “ốc đảo biệt lập”, công viên khoác lên mình diện mạo mới: cởi mở, thân thiện và ngập tràn sức sống.

Sau khi dỡ bỏ hàng rào, Công viên Thống Nhất khoác lên mình diện mạo mới với không gian xanh, rộng mở và đầy sức sống

Chỉ sau vài tháng mở rào, Công viên Thống Nhất nhanh chóng trở thành điểm hẹn lý tưởng cho mọi lứa tuổi. Từ sáng sớm cho đến chiều muộn, từng dòng người đổ về công viên ngày một đông hơn. Việc mở rào không chỉ tạo điều kiện cho người dân tiếp cận công viên dễ dàng mà còn góp phần giải phóng tầm nhìn đô thị.

Đại diện Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất cho biết, việc hạ hàng rào được người dân nhiệt tình ủng hộ. Khi công viên mở, sạch sẽ, thoáng đãng, mỗi người vào công viên đều có ý thức giữ gìn vệ sinh, không gian chung. Cùng với các hoạt động của không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông, công viên cũng thường xuyên tổ chức nhiều sự kiện đặc sắc, thu hút đông đảo mọi người tham gia như: Triển lãm, giới thiệu các sản vật địa phương, văn hóa, văn nghệ,...

Thực hiện Chương trình 03-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”, trong những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP, Hà Nội đã có nhiều bước tiến rõ rệt trong việc quy hoạch và phát triển hệ thống công viên, vườn hoa trên địa bàn.

Đánh giá về hiệu quả của việc dỡ bỏ hàng rào công viên trong thời gian qua, Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho hay, việc các công viên hạ rào, phá bỏ tường rào là động thái rất tốt. Việc hạ rào đã làm cho cảnh quan công viên thân thiện với người dân hơn, người dân đến đây không chỉ hưởng thụ không gian xanh, mát mà họ thấy được trách nhiệm của mình để có ý thức cùng bảo vệ, giữ gìn công viên, lá phổi xanh của thành phố.

“Công tác truyền thông phải được thực hiện tốt để nâng cao ý thức cho người dân, dần dần hình thành thói quen và trở thành văn hóa, văn minh đô thị. Nếu làm được điều này chúng ta sẽ có không gian xanh công cộng, thân thiện, đóng góp vào sự phát triển của thành phố cũng như cải tạo khí hậu, làm cho môi trường thành phố trong sạch hơn, con người gần gũi với thiên nhiên hơn. Hệ thống công viên sẽ trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng bổ ích, có văn hóa của một đô thị trong thời kỳ phát triển mới”, KTS. Phạm Thanh Tùng bày tỏ.

Công viên Thống Nhất là một trong những công viên lớn nhất ở Hà Nội với diện tích hơn 50 ha, tiếp giáp 4 mặt phố Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu.

Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, Công viên Thống Nhất được khánh thành năm 1961 và cái tên Thống Nhất như lời gửi gắm ước mơ thống nhất đất nước của nhân dân Hà Nội.

Đây cũng là phần ký ức của thanh niên thời kỳ đó, bởi công viên được xây dựng nhờ phong trào "Ngày Chủ nhật lao động xã hội chủ nghĩa", bằng sự lao động tự nguyện của mọi tầng lớp nhân dân Hà Nội.

"Những năm gần đây, công viên Thống Nhất được hạ rào tạo không gian mở, cải tạo làm đẹp cảnh quan với 2 vườn hoa hồng nhiều màu sắc. Đối với tôi, đây là công viên đẹp nhất giữa lòng Hà Nội", nhà sử học Dương Trung Quốc nói.