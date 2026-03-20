Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Chủ tịch Triều Tiên và con gái cưỡi xe tăng

Bình Giang

TPO - Trong lần xuất hiện công khai mới nhất, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và con gái của ông cùng ngồi một chiếc xe tăng, theo hình ảnh được truyền thông nhà nước công bố sáng nay (20/3).

ap26078824024473.jpg
Ông Kim Jong Un và con gái trên xe tăng. (Ảnh: KCNA)

Theo bản tin của KCNA, ông Kim đã giám sát cuộc bắn đạn thật và huấn luyện khác, với sự tham gia của các đơn vị xe tăng và bộ binh trong ngày 19/3, chỉ đạo hoàn tất công tác chuẩn bị chiến tranh.

Hình ảnh trên KCNA cho thấy ông Kim và con gái đều mặc áo da màu đen, cùng ngồi trên chiếc xe tăng màu xanh ô liu với các binh sĩ khác trong buổi huấn luyện. Các bức ảnh cho thấy cô bé ngồi gần tháp pháo, trong khi ông Kim ngồi bên cạnh và mỉm cười.

Cô bé Kim Ju Ae, khoảng 13 tuổi, đã nhiều lần tháp tùng cha trong các sự kiện quan trọng từ cuối năm 2022, khiến giới quan sát bên ngoài suy đoán rằng cô có thể sẽ trở thành người kế vị. Truyền thông nhà nước Triều Tiên gọi cô là “người con được yêu quý nhất” của ông Kim, đăng nhiều hình ảnh và video cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa hai cha con.

ap26078822396525.jpg
Ông Kim Jong Un và con gái trong chuyến thị sát. (Ảnh: KCNA)

Tuần trước, cha con nhà lãnh đạo Triều Tiên cùng bắn súng ngắn trong chuyến thăm nhà máy sản xuất đạn và theo dõi một cuộc thử nghiệm bắn đạn thật của hệ thống pháo phản lực phóng loạt. Tháng 9 năm ngoái, cô bé đi cùng cha trong chuyến thăm Bắc Kinh.

Tháng trước, cơ quan tình báo Hàn Quốc đánh giá ông Kim Jong Un đang tiến gần đến việc chỉ định con gái là người kế nhiệm. Tuy nhiên, một số chuyên gia không đồng tình với nhận định này, cho rằng Kim vẫn còn tương đối trẻ và cấu trúc quyền lực của Triều Tiên vốn trọng nam.

Cuộc huấn luyện của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành chương trình tập trận quân sự thường niên mà Triều Tiên coi là diễn tập xâm lược. Ngày 19/3, Mỹ và Hàn Quốc kết thúc cuộc diễn tập sở chỉ huy mô phỏng trên máy tính kéo dài 11 ngày, nhưng vẫn tiếp tục các hoạt động huấn luyện thực địa.

Bình Giang
AP
