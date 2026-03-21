Iran phóng tên lửa, tập kích 55 mục tiêu trong đợt trả đũa thứ 70

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã thực hiện đợt tấn công thứ 70 trong chiến dịch trả đũa Lời Hứa Chân Thật 4, nhằm vào 55 mục tiêu liên quan đến Mỹ và Israel trên khắp khu vực.

Trong một tuyên bố hôm thứ Bảy (21/3), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) mô tả những giây phút đầu tiên của giai đoạn tấn công mới nhất được đánh dấu bằng "những tiếng nổ lớn, loạt đạn và cột khói" trên khắp các khu vực mục tiêu.

Theo tuyên bố, chiến dịch này nhắm mục tiêu vào 5 căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông, gồm: căn cứ al-Kharj (Ả Rập Xê Út), al-Dhafra (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất-UAE), Ali al-Salem (Kuwait), Erbil (Kurdistan, Iraq) và trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain.

IRGC cho biết các cuộc tấn công được thực hiện bằng hệ thống tên lửa Qiam, Emad cùng máy bay không người lái tấn công, mô tả giai đoạn trả đũa này là một phần của chiến lược "làm suy yếu dần" đối phương.

Ngoài ra, các đợt tấn công cũng nhằm vào những khu vực được coi là chiến lược tại Israel, bao gồm cảng Haifa và thành phố Tel Aviv, cùng một số địa điểm như Hadera, Kiryat Ono, Savion và Ben Ami.

IRGC cho biết đã triển khai thêm các hệ thống tên lửa Khorramshahr-4 và Qadr đa đầu đạn, khẳng định gây ra thiệt hại "vượt xa dự đoán của đối phương".

IRGC tái khẳng định lập trường về việc leo thang trả đũa, tuyên bố: "Ở giai đoạn này của cuộc chiến, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo sẽ nhắm vào nguồn gốc của bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào chủ quyền và lãnh thổ của Iran, với các đòn tấn công mạnh mẽ hơn trước".

Tuyên bố kết thúc bằng việc nhấn mạnh lực lượng vũ trang Iran, trong đó có IRGC, đã sẵn sàng cho giai đoạn đối đầu tiếp theo.