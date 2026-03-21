Anh cho phép Mỹ dùng căn cứ tấn công mục tiêu, Iran cảnh báo

Quỳnh Như

TPO - Anh tuyên bố sẽ cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của mình để tiến hành các hoạt động nhằm vô hiệu hóa những địa điểm phóng tên lửa của Iran, vốn bị cáo buộc nhắm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz.

Quyết định được các bộ trưởng Anh thông qua hôm thứ Sáu (20/3), theo đó mở rộng phạm vi sử dụng căn cứ của Mỹ, bao gồm các hoạt động "phòng thủ" nhằm làm suy yếu năng lực tấn công bằng tên lửa của Iran trong khu vực. Trước đó, London chỉ cho phép Washington sử dụng các căn cứ trong những trường hợp liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ tính mạng và lợi ích của Anh.

"Các bộ trưởng tái khẳng định các nguyên tắc đằng sau cách tiếp cận của Anh đối với cuộc xung đột vẫn không thay đổi: Anh vẫn cam kết bảo vệ người dân, lợi ích và các đồng minh của mình, hành động phù hợp với luật pháp quốc tế và không bị cuốn vào cuộc xung đột rộng lớn hơn", một phát ngôn viên của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết.

c54cd9fa-f858-4c4d-bed2-2e8ef05b6a1b.jpg
Các nhân viên đang làm việc trên một máy bay ném bom B-1 của Không quân Mỹ tại căn cứ không quân Fairford. Ảnh: Getty Images

Trong bài phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng tối cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng động thái của Anh là "quá muộn", nói rằng London lẽ ra cần hành động sớm hơn.

"Đó là phản ứng quá muộn. Họ đáng lẽ phải hành động nhanh hơn nhiều", ông nói.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã cảnh báo Anh, rằng việc cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự sẽ bị coi là "tham gia vào hành động quân sự". Ông cũng chỉ trích lập trường mà Iran cho là "thiên vị" của Anh trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Đáp lại, phía Anh khẳng định việc cho phép Mỹ tiếp cận căn cứ chỉ nhằm phục vụ "mục đích phòng thủ cụ thể và có giới hạn", đồng thời nhấn mạnh London không tham gia các cuộc tấn công ban đầu và không mong muốn mở rộng xung đột.

"Lập trường của chúng tôi đã rất rõ ràng ngay từ đầu. Chúng tôi không tham gia vào các cuộc tấn công ban đầu và chúng tôi không muốn bị cuốn vào cuộc chiến rộng lớn hơn", phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng cho biết.

Trước đó, Thủ tướng Keir Starmer từng từ chối đề nghị của Washington vì lo ngại tính pháp lý. Tuy nhiên, sau đó ông đã chấp thuận hỗ trợ phòng thủ sau khi các tài sản quân sự của Anh tại Trung Đông trở thành mục tiêu tấn công.

CNN
