Mỹ, Israel phá huỷ lối vào 'thành phố tên lửa' ngầm của Iran

TPO - Mỹ và Israel được cho là đã tiến hành chiến dịch không kích nhằm vô hiệu hóa một lượng lớn vũ khí của Iran, bao gồm các bệ phóng tên lửa, bằng cách đánh trúng các lối vào của những cơ sở quân sự ngầm, theo CNN.

Theo kết quả điều tra của CNN dựa trên ảnh vệ tinh, 32 căn cứ tên lửa của Iran phần lớn nằm sâu trong lòng núi đều đã bị tấn công. Các đợt không kích chủ yếu nhắm vào cửa hầm, công trình trên mặt đất và các nút giao quan trọng. Trong tổng số 107 lối vào đường hầm được phân tích, ít nhất 77% đã bị đánh bom.

Các hình ảnh vệ tinh cũng ghi lại được ít nhất 15 bệ phóng tên lửa bị phá hủy tại các căn cứ này. Các chuyên gia cho biết, chiến dịch không kích chớp nhoáng của Mỹ và Israel nhằm mục đích vô hiệu hóa các "thành phố ngầm", nơi Iran có thể nạp lại và triển khai tên lửa một cách an toàn trước khi tấn công các mục tiêu của Mỹ và các khu vực có liên hệ với Washington ở Trung Đông.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các tòa nhà bị phá hủy, lối vào đường hầm bị chặn tại một số căn cứ tên lửa của Iran.

Ankit Panda, một chuyên gia an ninh tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế nhận định, Mỹ và Israel thiếu vũ khí để phá hủy hoàn toàn các cơ sở này, và đó chính là lý do tại sao chúng được xây dựng trong các ngọn núi. Tuy vậy, ông cho rằng các cuộc không kích đã “chôn vùi” đáng kể năng lực tên lửa và máy bay không người lái của Iran, làm suy giảm khả năng phóng nhanh với cường độ cao.

Kể từ khi xung đột bùng phát, số vụ phóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã giảm hơn 90%. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nước này vẫn có thể duy trì các đòn tấn công nhằm vào những mục tiêu chiến lược, như tuyến hàng hải qua Eo biển Hormuz.

Các ước tính trước xung đột cho thấy Iran sở hữu hàng nghìn tên lửa đạn đạo, nhưng chỉ có vài trăm bệ phóng, tạo ra điểm nghẽn lớn trong năng lực triển khai. Chiến dịch không kích của Mỹ và Israel được nhận định đã làm trầm trọng thêm hạn chế này.

Dù vậy, phân tích của CNN cho thấy dấu hiệu Iran đang khôi phục năng lực tên lửa, bằng chứng là việc sửa chữa tại một số lối vào đường hầm bị phá hủy. Tại một căn cứ phía bắc Isfahan, hình ảnh vệ tinh cho thấy thiết bị xây dựng đang được vận hành tại một lối vào bị phá huỷ chưa đầy 48 giờ sau cuộc không kích.