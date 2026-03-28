Mỹ, Israel đối mặt với tình trạng 'vực thẳm kho đạn'

TPO - Một báo cáo mới cảnh báo Mỹ và Israel đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng hậu cần nghiêm trọng trong cuộc xung đột với Iran, khi nguồn tên lửa đánh chặn có thể cạn kiệt chỉ trong vài ngày đến vài tuần tới.

Bản phân tích của Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh (RUSI), với tiêu đề "Hơn 11.000 quả đạn trong 16 ngày chiến tranh Iran: ‘Kiểm soát việc nạp đạn’ quyết định sức bền", cho rằng năng lực công nghiệp thay vì hiệu suất chiến trường đang trở thành yếu tố then chốt định hình chiến lược khi cuộc chiến bước sang ngày thứ 28.

Theo báo cáo, kho dự trữ tên lửa đánh chặn Arrow của Israel có thể cạn kiệt hoàn toàn vào cuối tháng 3, đe dọa làm suy giảm nghiêm trọng lớp phòng thủ ngoài khí quyển. Trong khi đó, Mỹ cũng chịu áp lực tương tự với hệ thống phòng thủ giai đoạn cuối THAAD, có thể cạn kho trong vòng một tháng nếu tốc độ sử dụng hiện tại tiếp diễn.

Tốc độ tiêu hao tên lửa xuất phát từ các cuộc tấn công trả đũa liên tục của Iran, với trung bình khoảng 33 tên lửa đạn đạo và 94 máy bay không người lái được phóng đi mỗi ngày kể từ khi xung đột bùng phát hôm 28/2.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, việc một số hệ thống radar bị hư hại đã làm gia tăng áp lực lên phòng không, buộc các đơn vị phải phóng nhiều tên lửa đánh chặn hơn cho mỗi mục tiêu nhằm đảm bảo tỷ lệ tiêu diệt.

Chỉ trong 16 ngày đầu, liên minh Mỹ-Israel được cho là đã sử dụng khoảng 11.294 đơn vị đạn dược, với tổng chi phí ước tính lên tới 26 tỷ USD. RUSI mô tả đây là tình trạng "vực thẳm kho đạn", khi tốc độ tiêu hao vượt xa khả năng bổ sung.

Thách thức càng trở nên nghiêm trọng khi thời gian tái sản xuất kéo dài. Theo ước tính, việc thay thế số tên lửa đánh chặn Arrow đã sử dụng có thể mất từ 2-3 năm, ngay cả khi tăng tốc sản xuất. Mỗi tên lửa Arrow-3 đòi hỏi quy trình chế tạo phức tạp, phụ thuộc vào chuỗi cung ứng vật liệu chuyên dụng và hợp đồng công nghiệp dài hạn.

Dù phía Israel bác bỏ khả năng thiếu hụt ngay lập tức, RUSI cảnh báo tốc độ tiêu hao hiện tại đang tiến gần tới giới hạn mang tính cấu trúc.

Báo cáo cảnh báo, nếu không có đủ khả năng tiếp tế, ngay cả những hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến về công nghệ cũng có nguy cơ bị xuống cấp dần, gia tăng khả năng tên lửa và máy bay không người lái xuyên thủng lưới phòng không.

RUSI cho rằng cuộc xung đột hiện nay phản ánh rõ xu hướng chiến tranh hiện đại: sức bền không chỉ phụ thuộc vào công nghệ, mà còn nằm ở năng lực sản xuất và khả năng duy trì hậu cần dài hạn.

Theo phía Iran, cho đến nay, lực lượng nước này đã tiến hành 83 đợt tấn công trong khuôn khổ Chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4, nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự và chiến lược của Israel cũng như các căn cứ Mỹ trong khu vực bằng tên lửa và máy bay không người lái, gây tổn thất nặng nề cho đối phương.