Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Đấu khẩu ở G7 vì Iran và Ukraine

Bình Giang

TPO - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và các nhà ngoại giao thuộc Nhóm G7 vừa đấu khẩu về cuộc xung đột tại Iran và Ukraine, trong bối cảnh châu Âu không đáp lại đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về hỗ trợ quân sự tại vịnh Ba Tư.

ap26086500777294.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đến dự hội nghị ngoại trưởng G7 tại Pháp ngày 27/3. (Ảnh: AP)

“Liên tục có những yêu cầu Mỹ hỗ trợ trong một cuộc chiến. Nhưng khi Mỹ có nhu cầu, chúng tôi lại không nhận được phản hồi tích cực”, ông Rubio nói trước khi rời hội nghị ngoại trưởng G7 ở Pháp.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nhấn mạnh: “Ukraine không phải là cuộc chiến của nước Mỹ, nhưng chúng tôi đã đóng góp cho cuộc chiến đó nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Vì vậy, đây sẽ là điều mà Tổng thống cần xem xét trong thời gian tới”.

Các nước châu Âu đã bác bỏ đề nghị của ông Trump về việc điều tàu hải quân tham gia hỗ trợ khôi phục giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz, cho biết họ sẽ hỗ trợ khi giao tranh chấm dứt.

“Tôi phải nói là điều đó gây khó chịu. Ở thời điểm hiện tại, các điều kiện pháp lý để chúng tôi tham gia một chiến dịch như vậy chưa được đáp ứng. Và cũng chưa có yêu cầu cụ thể nào để chúng tôi hành động”, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul nói với đài Deutschlandfunk trước cuộc gặp dự kiến với ông Rubio. Đức cho biết chưa nhận được yêu cầu rõ ràng từ phía Mỹ.

Tuy vậy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Pascal Confavreux cho biết công tác lập kế hoạch đang được tiến hành.

“Điều này sẽ diễn ra sau khi các cuộc ném bom kết thúc. Chỉ trong vai trò phòng thủ. Chúng tôi đang chuẩn bị một nhiệm vụ như vậy với tất cả các đối tác sẵn sàng tham gia. Nhưng chúng tôi đã nói rất rõ rằng đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi và chúng tôi không muốn bị cuốn vào”, ông nói.

G7 là nhóm gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh và Mỹ, cùng với Liên minh châu Âu (EU).

Theo Wall Street Journal, Mỹ đang cân nhắc triển khai thêm 10.000 binh sĩ tới Trung Đông, nhằm tạo thêm nhiều lựa chọn quân sự hơn cho Tổng thống Trump, trong khi các đồng minh chủ chốt của Washington kêu gọi đàm phán chấm dứt xung đột, để tránh gây thêm tổn thất cho kinh tế toàn cầu.

Ukraine vẫn là mối quan tâm hàng đầu của châu Âu, và các lãnh đạo châu lục này tiếp tục tìm cách cô lập Nga bằng cách liên kết hai cuộc xung đột.

Ngày 26/3, Đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại của EU Kaja Kallas cho rằng, Nga đang cung cấp thông tin tình báo cho Iran để tấn công các mục tiêu của Mỹ ở vùng Vịnh.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper phát biểu: “Các máy bay không người lái do Iran cung cấp cho Nga đã được sử dụng trong xung đột tại Ukraine, và chúng tôi cũng thấy Nga hỗ trợ Iran trong cuộc xung đột tại Trung Đông”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bác bỏ cáo buộc này.

Xem thêm

Cùng chuyên mục