Đấu khẩu ở G7 vì Iran và Ukraine

TPO - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và các nhà ngoại giao thuộc Nhóm G7 vừa đấu khẩu về cuộc xung đột tại Iran và Ukraine, trong bối cảnh châu Âu không đáp lại đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về hỗ trợ quân sự tại vịnh Ba Tư.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đến dự hội nghị ngoại trưởng G7 tại Pháp ngày 27/3. (Ảnh: AP)

“Liên tục có những yêu cầu Mỹ hỗ trợ trong một cuộc chiến. Nhưng khi Mỹ có nhu cầu, chúng tôi lại không nhận được phản hồi tích cực”, ông Rubio nói trước khi rời hội nghị ngoại trưởng G7 ở Pháp.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nhấn mạnh: “Ukraine không phải là cuộc chiến của nước Mỹ, nhưng chúng tôi đã đóng góp cho cuộc chiến đó nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Vì vậy, đây sẽ là điều mà Tổng thống cần xem xét trong thời gian tới”.

Các nước châu Âu đã bác bỏ đề nghị của ông Trump về việc điều tàu hải quân tham gia hỗ trợ khôi phục giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz, cho biết họ sẽ hỗ trợ khi giao tranh chấm dứt.

“Tôi phải nói là điều đó gây khó chịu. Ở thời điểm hiện tại, các điều kiện pháp lý để chúng tôi tham gia một chiến dịch như vậy chưa được đáp ứng. Và cũng chưa có yêu cầu cụ thể nào để chúng tôi hành động”, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul nói với đài Deutschlandfunk trước cuộc gặp dự kiến với ông Rubio. Đức cho biết chưa nhận được yêu cầu rõ ràng từ phía Mỹ.

Tuy vậy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Pascal Confavreux cho biết công tác lập kế hoạch đang được tiến hành.

“Điều này sẽ diễn ra sau khi các cuộc ném bom kết thúc. Chỉ trong vai trò phòng thủ. Chúng tôi đang chuẩn bị một nhiệm vụ như vậy với tất cả các đối tác sẵn sàng tham gia. Nhưng chúng tôi đã nói rất rõ rằng đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi và chúng tôi không muốn bị cuốn vào”, ông nói.

G7 là nhóm gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh và Mỹ, cùng với Liên minh châu Âu (EU).

Theo Wall Street Journal, Mỹ đang cân nhắc triển khai thêm 10.000 binh sĩ tới Trung Đông, nhằm tạo thêm nhiều lựa chọn quân sự hơn cho Tổng thống Trump, trong khi các đồng minh chủ chốt của Washington kêu gọi đàm phán chấm dứt xung đột, để tránh gây thêm tổn thất cho kinh tế toàn cầu.

Ukraine vẫn là mối quan tâm hàng đầu của châu Âu, và các lãnh đạo châu lục này tiếp tục tìm cách cô lập Nga bằng cách liên kết hai cuộc xung đột.

Ngày 26/3, Đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại của EU Kaja Kallas cho rằng, Nga đang cung cấp thông tin tình báo cho Iran để tấn công các mục tiêu của Mỹ ở vùng Vịnh.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper phát biểu: “Các máy bay không người lái do Iran cung cấp cho Nga đã được sử dụng trong xung đột tại Ukraine, và chúng tôi cũng thấy Nga hỗ trợ Iran trong cuộc xung đột tại Trung Đông”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bác bỏ cáo buộc này.