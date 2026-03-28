Tỷ phú Elon Musk bất ngờ góp mặt trong cuộc điện đàm của Tổng thống Trump về Iran

TPO - Tỷ phú Elon Musk đã tham gia cuộc điện đàm của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Đây là điều bất thường khi một cá nhân không giữ chức vụ chính thức trong nhà nước tham gia cuộc trao đổi giữa hai nguyên thủ.

Tỷ phú Mỹ Elon Musk. (Ảnh: Reuters)

Theo New York Times, sự tham gia của ông Musk trong cuộc điện đàm ngày 24/3 được 2 quan chức Mỹ xác nhận, cho thấy vị tỷ phú giàu nhất thế giới đã cải thiện quan hệ với Tổng thống Trump.

Hai người từng bất hòa gay gắt vào mùa hè năm ngoái, sau khi ông Musk rời chính phủ. Gần đây, họ dường như đã hàn gắn quan hệ.

Chưa rõ vì sao ông Musk tham gia cuộc điện đàm hay liệu ông có phát biểu hay không.

Các công ty của ông Musk đã nhận được khoản đầu tư lớn từ các quỹ tài sản quốc gia ở Trung Đông, bao gồm Ả-rập Xê-út và Qatar. Ông Musk cũng từ lâu mong muốn mở rộng hoạt động thương mại tại Ấn Độ. Hãng công nghệ vũ trụ SpaceX của tỷ phú này dự kiến phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào cuối năm nay, nhưng kế hoạch có thể bị ảnh hưởng nếu kinh tế toàn cầu xấu đi.

Các quan chức Mỹ và Ấn Độ cho biết, cuộc điện đàm tập trung vào tình hình khủng hoảng leo thang tại Trung Đông, đặc biệt là việc quân đội Iran kiểm soát eo biển Hormuz. Việc đình trệ giao thông hàng hải ở vùng biển này đang đẩy giá năng lượng tăng vọt trên toàn thế giới và gây chao đảo thị trường. Một số quốc gia châu Á đang đứng trước nguy cơ sắp cạn năng lượng.

“Đảm bảo eo biển Hormuz luôn mở, an toàn và thông suốt là điều thiết yếu đối với toàn thế giới. Chúng tôi nhất trí sẽ tiếp tục giữ liên lạc về các nỗ lực hướng tới hòa bình và ổn định”, Thủ tướng Modi cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội sau cuộc điện đàm.

Cả hai chính phủ đều không đề cập đến sự tham gia của ông Musk trong thông cáo chính thức hoặc phỏng vấn.

Dù từng giúp ông Trump đắc cử và đóng vai trò quan trọng trong việc cắt giảm bộ máy hành chính liên bang, vị tỷ phú hiện không giữ chức vụ gì trong chính phủ Mỹ.

Ông Musk không phản hồi đề nghị bình luận. Nhà Trắng cũng từ chối bình luận về sự tham gia của ông.

“Tổng thống Trump có mối quan hệ rất tốt với Thủ tướng Modi, và đây là một cuộc trao đổi hiệu quả”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết.

Việc Nhà Trắng để một cá nhân ngoài chính phủ tham gia các cuộc điện đàm giữa nguyên thủ là khá hiếm.

Tuy nhiên, ông Trump vốn là người không theo nhiều chuẩn mực. Con rể Jared Kushner của ông không giữ vai trò chính thức nhưng vẫn được giao phụ trách đàm phán tại Trung Đông, cũng như về cuộc xung đột Nga - Ukraine.