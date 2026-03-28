Nhóm tin tặc có liên hệ với Iran hack hòm thư của Giám đốc FBI

TPO - Các tin tặc có liên hệ với Iran đã xâm nhập hòm thư cá nhân của Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel, đăng tải hình ảnh của ông và các tài liệu khác lên mạng.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel. (Ảnh: Getty Images)

Trên trang web của mình, nhóm hacker Handala Hack Team cho biết, ông Patel "giờ đây sẽ thấy tên mình trong danh sách các nạn nhân bị tấn công mạng thành công".

Một quan chức Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận email của ông Patel đã bị xâm nhập và cho biết các tài liệu được đăng tải trực tuyến dường như là thật.

FBI chưa bình luận về thông tin này.

Reuters không thể xác thực độc lập các email của ông Patel, nhưng địa chỉ Gmail cá nhân mà Handala tuyên bố tấn công trùng khớp với địa chỉ được liên kết với ông Patel trong các vụ rò rỉ dữ liệu trước đó.

Bài đăng trên trang web của Handala Hack Team. (Ảnh: Reuters)

Handala, nhóm tin tặc tự phát ủng hộ Palestine, được các nhà nghiên cứu phương Tây cho là có liên quan đến Iran.

Gần đây, Handala đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công mạng nhằm vào nhà cung cấp thiết bị và dịch vụ y tế Stryker (có trụ sở tại Michigan, Mỹ), và tuyên bố xoá bỏ một lượng lớn dữ liệu của công ty.