Iran giải thích lý do tân Lãnh tụ Tối cao chưa xuất hiện trước công chúng

Minh Hạnh

TPO - Tân Lãnh tụ Tối cao Iran - Mojtaba Khamenei - hiện vẫn khỏe mạnh và đang lãnh đạo đất nước, một quan chức Iran cho biết, khẳng định lý do ông Khamenei vắng mặt trước công chúng là vì lý do an ninh.

image-1774160668412-8758.jpg
Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. (Ảnh: Reuters)

“Ông Khamenei vắng mặt trước công chúng là để tuân thủ các nguyên tắc an ninh trong bối cảnh hiện nay”, Ali Bahraini - đại diện của Iran tại Văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva - cho biết. “Ông Khamenei hoàn toàn khỏe mạnh và vẫn tiếp tục lãnh đạo đất nước”.

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị thương hồi tháng trước trong cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel. Cuộc tấn công cũng đã khiến cha ông - cựu Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei - thiệt mạng.

Đầu tháng này, một nguồn thạo tin nói với CNN rằng ông Mojtaba Khamenei đã bị gãy chân và một số vết thương nhẹ khác. Ngoài vết thương ở chân, ông Khamenei (56 tuổi) còn bị bầm tím quanh mắt trái, cũng như một số vết rách nhỏ trên mặt.

Ông được chọn làm tân Lãnh tụ Tối cao Iran vào ngày 8/3. Sau đó, tuyên bố đầu tiên của ông được phát đi bởi một người dẫn chương trình truyền hình, không phải qua băng ghi âm hoặc video.

CNN
#Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei #Iran #Israel #Mỹ

