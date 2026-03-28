Nga và Iran thảo luận cách chấm dứt chiến tranh Trung Đông

TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa thảo luận với người đồng cấp Iran Abbas Araqchi về khả năng đạt được một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến tại Iran, thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và người đồng cấp Iran Abbas Araqchi. (Ảnh: Reuters)

“Tại cuộc trao đổi, hai bên đã bàn kỹ về cuộc khủng hoảng quân sự - chính trị nghiêm trọng nhất ở Trung Đông, bùng phát do hành động tấn công vô cớ của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về triển vọng chuyển xung đột sang kênh giải quyết chính trị - ngoại giao dựa trên luật pháp quốc tế, đồng thời tính đến lợi ích chính đáng của tất cả các quốc gia trong khu vực”, tuyên bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga ngày 28/3 cho biết.

Cũng theo thông cáo, ông Lavrov đã nêu chi tiết về lô viện trợ nhân đạo mới nhất mà Nga gửi tới Iran.

Nga và Iran đã ký thỏa thuận đối tác chiến lược trên các lĩnh vực hợp tác chính trị, kinh tế, quân sự và năng lượng, nhưng không bao gồm điều khoản phòng thủ chung.

Trong cuộc họp của G7 ngày 27/3, các ngoại trưởng châu Âu nhắc lại với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio quan điểm cho rằng Nga đang hỗ trợ Iran tấn công lực lượng Mỹ trong cuộc chiến Trung Đông.

Phương Tây cho rằng Mátxcơva đã cung cấp ảnh vệ tinh và giúp nâng cấp máy bay không người lái của nước Iran để đối phó với Mỹ và Israel. Phía Nga phủ nhận cáo buộc này.

Cùng ngày 27/3, Ngoại trưởng Mỹ cho biết Washington dự tính các hoạt động quân sự chống Iran sẽ kết thúc sau vài tuần, không phải vài tháng, và có thể đạt được toàn bộ mục tiêu mà không cần triển khai lực lượng bộ binh.

Phát biểu sau cuộc gặp các ngoại trưởng G7 tại Pháp, ông Rubio nói với báo giới rằng Washington “đang đúng hoặc vượt tiến độ chiến dịch và kỳ vọng sẽ hoàn tất vào thời điểm thích hợp, chỉ trong vài tuần, không phải vài tháng”.

Dù khẳng định có thể đạt mục tiêu mà không cần bộ binh, ông thừa nhận Mỹ đang triển khai một số lực lượng tới khu vực “để tổng thống có nhiều lựa chọn và linh hoạt điều chỉnh tình huống nếu cần”.

Ông Rubio cũng thảo luận với các ngoại trưởng G7 về khả năng Iran có thể áp phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz, ngay cả sau khi xung đột kết thúc. Ông cho rằng các nước châu Âu và châu Á hưởng lợi từ tuyến hàng hải này cần đóng góp để đảm bảo tự do lưu thông, đồng thời giảm nhẹ mức độ phụ thuộc của Mỹ.

Washington đã điều hai lực lượng Thủy quân lục chiến, mỗi lực lượng gồm hàng nghìn binh sĩ, tới khu vực. Đơn vị đầu tiên dự kiến tới vào cuối tháng 3 trên một tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn. Lầu Năm Góc cũng được cho là sẽ triển khai thêm hàng nghìn lính dù tinh nhuệ.

Việc điều quân làm dấy lên lo ngại cuộc chiến có thể leo thang thành chiến tranh trên bộ kéo dài.

Cuộc chiến đã lan khắp Trung Đông, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và gây gián đoạn lớn chưa từng có đối với nguồn cung năng lượng, đẩy giá dầu, khí và phân bón tăng vọt, làm dấy lên lo ngại lạm phát toàn cầu.

Tại Iran, hơn 1.900 người thiệt mạng và ít nhất 20.000 người bị thương, theo số liệu của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Các cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah vào Israel dẫn đến việc Israel đáp trả mạnh, khiến khoảng 1/5 dân số Li-băng phải sơ tán.

Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố sẵn sàng can thiệp quân sự nếu có thêm đồng minh tham gia cùng Mỹ và Israel, hoặc nếu Biển Đỏ được sử dụng để tấn công Iran.