Iran tấn công căn cứ quân sự Ả-rập Xê-út, nhiều binh sĩ Mỹ bị thương

Minh Hạnh

TPO - 10 binh sĩ Mỹ bị thương trong một cuộc tấn công của Iran vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả-rập Xê-út.

image-1774662708459.jpg
Căn cứ không quân Prince Sultan. (Ảnh: Reuters)

Các nguồn tin nói với CBS News, rằng cuộc tấn công có liên quan đến tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Hai binh sĩ Mỹ đã bị thương rất nghiêm trọng. Tám người khác bị thương nặng.

Nằm cách thủ đô Riyadh của Ả-rập Xê-út khoảng 60 dặm, căn cứ không quân Prince Sultan do Không quân Hoàng gia Ả-rập Xê-út vận hành và được Phi đội Viễn chinh số 378 của Không quân Mỹ sử dụng.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột ở Trung Đông. Một người bị thương trong một cuộc tấn công trước đó vào căn cứ không quân Prince Sultan đã tử vong vì vết thương quá nặng. Sáu người thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Iran vào một cơ sở của Mỹ ở Kuwait. Sáu người khác thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ trên không phận Iraq.

Hơn 300 binh sĩ khác bị thương. Hầu hết những người bị thương đã trở lại làm nhiệm vụ, một phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết hôm 27/3.

Trong bốn tuần qua, Iran đã tiến hành nhiều cuộc tấn công trả đũa nhằm vào căn cứ Mỹ ở các quốc gia vùng Vịnh.

Vụ tấn công gần đây nhất ở Ả-rập Xê-út đã cho thấy tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn trong khu vực, khi cuộc chiến Mỹ - Iran sắp tròn một tháng. Những lo ngại về việc các quốc gia Ả-rập đang cạn kiệt tên lửa đánh chặn đã lan rộng trong nhiều tuần. Một số quốc gia đồng minh của Mỹ đã cảnh báo Nhà Trắng, rằng họ đang bị buộc phải lựa chọn mục tiêu nào nên bị phá hủy và mục tiêu nào không, CBS News đưa tin trước đó.

CBS News
#Căn cứ Không quân Prince Sultan #Ả-rập Xê-út #Mỹ #Iran #Israel #Trung Đông

