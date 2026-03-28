Tổng thống Trump: Mỹ còn hơn 3.500 mục tiêu ở Iran

TPO - Tổng thống Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép lên Iran khi tuyên bố Mỹ còn hơn 3.500 mục tiêu chưa tấn công, đồng thời cảnh báo về các biện pháp quân sự và chỉ trích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì thiếu hỗ trợ, làm dấy lên lo ngại xung đột tiếp tục leo thang.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ vẫn còn "3.554 mục tiêu" chưa tấn công tại Iran và nhấn mạnh các đòn đánh này "sẽ được hoàn thành khá nhanh".

Phát biểu trước truyền thông, ông Trump cho rằng Iran từng là một quốc gia hùng mạnh nhưng hiện nay "không còn như vậy nữa", đồng thời khẳng định Tehran "chưa từng chứng kiến điều gì tương tự".

Gọi eo biển Hormuz là "eo biển Trump"

Trong bài phát biểu tại diễn đàn đầu tư FII Priority ở Miami, bang Florida ngày 27/3, Tổng thống Trump nhấn mạnh Iran phải mở cửa eo biển Hormuz nếu muốn đạt thỏa thuận hòa bình và gọi tuyến hàng hải này là "eo biển Trump".

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại diễn đàn đầu tư FII Priority ở Miami.

"Họ phải mở cửa eo biển Trump, ý tôi là Hormuz. Xin lỗi, tôi rất tiếc. Thật là một sai lầm khủng khiếp", ông Trump nói.

Tổng thống Trump đã yêu cầu Iran mở cửa hoàn toàn tuyến đường thủy quan trọng này trong những ngày tới, nếu không ông sẽ "phá hủy" các nhà máy điện của nước này. Hôm thứ Năm (26/3), tổng thống Mỹ cho biết sẽ gia hạn thời hạn thêm 10 ngày vì "các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra" với Tehran.

Cuộc chiến ở Iran vẫn chưa kết thúc

Cũng tại sự kiện, Tổng thống Trump khẳng định cuộc xung đột với Iran "vẫn chưa kết thúc".

"Nó vẫn chưa hoàn thành. Tôi không nói là nó đã hoàn thành, nhưng nó vẫn chưa hoàn thành. Nó phải được hoàn thành", ông nói.

Tuyên bố này trái ngược với những phát biểu trước đó của Tổng thống Trump, khi từng khẳng định Mỹ đã giành chiến thắng và cuộc chiến "đã kết thúc".

Đề xuất cắt giảm ngân sách cho NATO

Tổng thống Trump để ngỏ khả năng cắt giảm chi tiêu cho NATO sau khi một số quốc gia châu Âu bác bỏ yêu cầu của ông về việc hỗ trợ trong cuộc chiến ở Iran.

"Tôi nghĩ một sai lầm lớn là khi NATO đã không có mặt", ông Trump nói.

"Chúng ta chi hàng trăm tỷ USD mỗi năm cho NATO, hàng trăm tỷ USD để bảo vệ họ, và chúng ta luôn sẵn sàng giúp đỡ họ, nhưng giờ đây, dựa trên hành động của họ, tôi đoán là chúng ta không cần phải làm vậy nữa, phải không?", lãnh đạo Nhà Trắng phát biểu trước báo giới.

Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi các quốc gia đưa tàu chiến để đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, coi đây là "phép thử", đồng thời cho rằng, việc điều động tàu hải quân sẽ chỉ là một "việc làm rất nhỏ" đối với các quốc gia phụ thuộc vào Mỹ về an ninh.