Trường Thiếu sinh quân miền Nam tuyển sinh ra sao trong năm 2026?

TPO - Năm học 2026 - 2027, Trường Thiếu sinh quân miền Nam tuyển sinh 100 học sinh lớp 6, ươm mầm những sĩ quan tương lai có bản lĩnh chính trị vững vàng và trình độ văn hóa toàn diện.

Ngày 28/3, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam.

Dự buổi lễ có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; các nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM: Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Văn Nên; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các Thượng tướng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Phan Trung Kiên, Võ Minh Lương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Về phía Quân khu 7 có sự tham dự của Trung tướng Lê Xuân Thế - Tư lệnh quân khu, Trung tướng Trần Vinh Ngọc - Chính ủy quân khu.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng (phải) trao tặng Quân kỳ Quyết thắng cho Trường Thiếu sinh quân miền Nam. Ảnh: T.A.

Theo Quyết định của Bộ Quốc phòng, Trường Thiếu sinh quân miền Nam là đơn vị trực thuộc Quân khu 7, đóng quân tại số 825, Tỉnh lộ 15, ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, TPHCM. Đây là môi trường đặc thù, hoạt động theo mô hình nội trú, quản lý chặt chẽ học viên cả về học tập và sinh hoạt.

Nhà trường vừa đào tạo kiến thức văn hóa theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vừa tăng cường giáo dục chính trị, quân sự, rèn luyện thể chất và tác phong người quân nhân cách mạng, góp phần ươm mầm những sĩ quan tương lai, những cán bộ nòng cốt cho các địa phương vùng sâu, vùng xa.

Công tác tuyển sinh của trường hướng tới các đối tượng đặc thù. Theo đó, hằng năm, căn cứ vào chỉ tiêu được giao, Trường Thiếu sinh quân miền Nam tuyển sinh và chiêu sinh với đối tượng ưu tiên hàng đầu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, các em thuộc đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Quân khu 7 và Quân khu 9.

Bên cạnh đó, trường còn tiếp nhận đào tạo học sinh từ các quốc gia láng giềng như Lào và Campuchia (hệ lớp 10 đến lớp 12), cùng các đối tượng khác do cấp có thẩm quyền quyết định. Trong năm học 2026 - 2027, nhà trường tổ chức đào tạo 2 lớp 6 với tổng số 100 học sinh. Trong đó Quân khu 7 và Quân khu 9 mỗi đơn vị tuyển chọn một lớp 50 học sinh.

Trao quyết định thành lập Đảng bộ Trường Thiếu sinh quân miền Nam. Ảnh: T.A

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - nhấn mạnh việc thành lập lại hệ thống các trường Thiếu sinh quân trong thời bình là chủ trương lớn của Đảng và Quân ủy Trung ương.

Trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động nhằm "phi chính trị hóa" Quân đội, việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ ngay từ bậc phổ thông là hết sức cần thiết.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng giao nhiệm vụ cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và nhà trường cần nhanh chóng kiện toàn bộ máy, ổn định biên chế. Hiện tại, Quân khu 7 đã điều động, bổ nhiệm 91 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - chiến sĩ để sẵn sàng cho năm học mới. Hệ thống cơ sở vật chất của trường được đầu tư hiện đại, đảm bảo điều kiện cho khoảng 1.000 học sinh.

“Mục tiêu cao nhất là xây dựng môi trường giáo dục chính quy, mẫu mực, nơi ươm mầm những sĩ quan tương lai có bản lĩnh chính trị vững vàng và trình độ văn hóa toàn diện”, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng bày tỏ.