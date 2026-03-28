Quân đội vào cuộc, lập 6 ‘mũi thi công’ xây trường nội trú vùng biên

TPO - Sáu đội công tác gồm bộ đội thường trực và dân quân tự vệ được điều động “chia lửa” tại các công trường, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng 6 trường phổ thông nội trú ở các xã biên giới Đà Nẵng, kịp hoàn thành trước ngày 30/8

Ngày 28/3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Đà Nẵng tổ chức hội nghị thông qua phương án điều động lực lượng tham gia xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền.

Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Đà Nẵng, chủ trì hội nghị thông qua phương án điều động lực lượng tham gia xây dựng 6 trường phổ thông nội trú ở xã biên giới.

Sáu công trình được triển khai tại các xã biên giới A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn, La Êê, Đắc Pring và La Dêê - những địa bàn còn nhiều khó khăn về điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh.

Theo phương án, Bộ CHQS thành phố sẽ thành lập 6 đội công tác gồm cán bộ, chiến sĩ thường trực và lực lượng dân quân tự vệ, trực tiếp hỗ trợ các đơn vị thi công. Nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp bảo đảm tiến độ, tham gia các phần việc phù hợp điều kiện thực tế tại công trường, đồng thời sẵn sàng tăng cường lực lượng khi cần thiết.

Việc xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được xác định là chủ trương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng núi, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội và tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

Hiện, TP. Đà Nẵng đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng, vật liệu và tổ chức thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/8.

Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Đà Nẵng, nhấn mạnh, việc điều động lực lượng tham gia xây dựng trường học thể hiện tinh thần trách nhiệm, xung kích của lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; đồng thời góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, tăng cường khối đại đoàn kết quân - dân khu vực biên giới.

Trước đó, UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị ký cam kết thi đua hoàn thành 6 công trình đúng tiến độ. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan không viện dẫn yếu tố thời tiết làm chậm tiến độ, đồng thời phải bảo đảm chất lượng, an toàn, tuổi thọ công trình và phù hợp với đặc trưng văn hóa vùng miền.