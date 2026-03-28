Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Quân đội vào cuộc, lập 6 ‘mũi thi công’ xây trường nội trú vùng biên

Hoài Văn
Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáu đội công tác gồm bộ đội thường trực và dân quân tự vệ được điều động “chia lửa” tại các công trường, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng 6 trường phổ thông nội trú ở các xã biên giới Đà Nẵng, kịp hoàn thành trước ngày 30/8

Ngày 28/3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Đà Nẵng tổ chức hội nghị thông qua phương án điều động lực lượng tham gia xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền.

Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Đà Nẵng, chủ trì hội nghị thông qua phương án điều động lực lượng tham gia xây dựng 6 trường phổ thông nội trú ở xã biên giới.

Sáu công trình được triển khai tại các xã biên giới A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn, La Êê, Đắc Pring và La Dêê - những địa bàn còn nhiều khó khăn về điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh.

Theo phương án, Bộ CHQS thành phố sẽ thành lập 6 đội công tác gồm cán bộ, chiến sĩ thường trực và lực lượng dân quân tự vệ, trực tiếp hỗ trợ các đơn vị thi công. Nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp bảo đảm tiến độ, tham gia các phần việc phù hợp điều kiện thực tế tại công trường, đồng thời sẵn sàng tăng cường lực lượng khi cần thiết.

Việc xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được xác định là chủ trương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng núi, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội và tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

Hiện, TP. Đà Nẵng đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng, vật liệu và tổ chức thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/8.

Thành phố Đà Nẵng đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng, vật liệu và tổ chức thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/8.

Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Đà Nẵng, nhấn mạnh, việc điều động lực lượng tham gia xây dựng trường học thể hiện tinh thần trách nhiệm, xung kích của lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; đồng thời góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, tăng cường khối đại đoàn kết quân - dân khu vực biên giới.

Trước đó, UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị ký cam kết thi đua hoàn thành 6 công trình đúng tiến độ. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan không viện dẫn yếu tố thời tiết làm chậm tiến độ, đồng thời phải bảo đảm chất lượng, an toàn, tuổi thọ công trình và phù hợp với đặc trưng văn hóa vùng miền.

#quân đội #xây dựng trường #biên giới #Đà Nẵng #giáo dục #nội trú #đồng bộ #Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục