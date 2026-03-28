Iran tuyên bố tấn công loạt tàu chiến Mỹ, nhiều binh sĩ thiệt mạng

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành một chiến dịch nhằm vào các tàu chiến của Mỹ tại vùng biển Vịnh Ba Tư, khiến nhiều binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

"Tiếp nối đợt tấn công thứ 84 trong khuôn khổ Chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4, các đơn vị hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã tiến hành một chiến dịch phối hợp tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel đóng quân tại cảng al-Shoyoukh cùng khu vực bờ biển và cảng Dubai", IRGC cho biết trong một tuyên bố.

IRGC khẳng định đã nhắm mục tiêu vào sáu tàu đổ bộ đa dụng (LCU) của Mỹ bằng tên lửa, bao gồm cả tên lửa hành trình Qadr 380. Theo các báo cáo, ba tàu đã bị đánh chìm, trong khi các tàu còn lại bị hư hại nặng và bốc cháy.

"Theo các báo cáo thực địa, ba trong số các tàu chiến đã bị chìm sau các cuộc tấn công trả đũa, trong khi số còn lại đang bốc cháy", Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cho biết.

Ngoài ra, lực lượng này cũng cho biết đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) cảm tử để tấn công các điểm tập trung của lực lượng UAV Mỹ tại khu vực ven biển, cũng như một khách sạn ở Dubai. IRGC tuyên bố 'một số lượng lớn binh sĩ Mỹ đã bị tiêu diệt' trong chiến dịch.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi lên án mạnh mẽ các cuộc không kích của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời cảnh báo Tel Aviv sẽ phải "trả giá đắt".

Trước đó cùng ngày, Israel được cho là đã tấn công nhiều mục tiêu tại Iran, bao gồm một cơ sở làm giàu uranium và lò phản ứng nước nặng ở miền trung nước này. Tại thành phố Esfahan, hai nhà máy thép cũng bị không kích, khiến ít nhất một người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Các diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang, liên quan đến việc eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược tiếp tục bị gián đoạn. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cho biết Washington có thể trì hoãn các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran nếu Tehran nối lại hoạt động hàng hải tại khu vực này.

Đáp lại, ông Araghchi cho rằng các hành động của Israel là "mâu thuẫn" với thời hạn mà Mỹ đưa ra, đồng thời cáo buộc Tel Aviv phối hợp với Washington trong các cuộc tấn công.