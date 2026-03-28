Israel phát hiện tên lửa từ Yemen, nguy cơ xung đột lan rộng nếu phong trào Houthi tham chiến

TPO - Quân đội Israel sáng 28/3 tuyên bố đã xác định được một vụ phóng tên lửa từ Yemen, sau khi phong trào Houthi ở nước này tuyên bố sẵn sàng tham chiến để ủng hộ Iran.

Một tuyên bố của quân đội cho biết, lực lượng Israel đã “xác định được vụ phóng tên lửa từ Yemen về phía lãnh thổ Israel, hệ thống phòng không đang hoạt động để đánh chặn mối đe dọa”.

Nếu thông tin này chính xác, đây là lần đầu tiên một tên lửa được phóng từ Yemen kể từ khi chiến tranh bùng nổ.

Vụ phóng tên lửa diễn ra vài giờ sau khi phong trào Houthi thân Iran tuyên bố “đã đặt tay trên cò súng” và sẵn sàng can thiệp quân sự nếu các quốc gia mới tham gia cùng Mỹ và Israel trong cuộc chiến chống Iran; nếu Biển Đỏ được sử dụng để tấn công Iran hoặc bất kỳ quốc gia Hồi giáo nào; hoặc chiến tranh tiếp tục leo thang chống lại Iran và các nước thuộc "trục kháng chiến".

Việc lực lượng Houthi tham gia cuộc chiến làm dấy lên nguy cơ bùng phát một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn, đặc biệt là xét đến khả năng của phong trào này trong việc tấn công các mục tiêu nằm ngoài Yemen và làm gián đoạn các tuyến đường vận chuyển quanh bán đảo Ả-rập và Biển Đỏ.

Trước đó, phong trào Hezbollah thân Iran ở Li-băng cũng đã tiến hành các cuộc tấn công vào Israel để trả đũa cho Tehran.